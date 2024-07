No habría mejor escenario antes de concluir el año que SummerSlam para el previsto duelo entre CM Punk y Drew McIntyre. Aunque WWE no lo ha incluido todavía al cartel del evento, pues el «Best In The World» continúa lesionado, se espera lo haga en breve, cuando ayer, PWInsider y Dave Meltzer informaron de la presencia del chicagüense en Orlando en pos de recibir el alta competitiva.

Y parece que este choque contará con interesante extra: Seth Rollins. Hoy, dentro del Wrestling Observer Newsletter, Meltzer revela que WWE buscará añadir un réferi especial al Punk vs. McIntyre, y especula con la figura del ex-Shield. Poco después, F4WOnline dio cuenta de lo expuesto por WrestleVotes, medio que confirma que «The Visionary» se calzará la camiseta blanquinegra.

Recordemos, Rollins guarda inquina hacia Punk y McIntyre, y esta viene de lejos. Como sucesos más recientes, la semana pasada compartió segmento con «The Second City Savior» en Raw, mientras la presente se fue a los golpes con «The King of Claymore Country».

► Cartel provisional de SummerSlam

Seguidamente les recuerdo el menú luchístico provisional de SummerSlam 2024, a celebrarse el 3 de agosto desde el Cleveland Browns Stadium de Cleveland (Ohio, EEUU).