Una lesión pone en suspenso el futuro de FTR

Hace poco más de una semana, WrestleDream dejó nuevos aspirantes al Campeonato Mundial de Parejas AEW, The Young Bucks. Y los comentaristas de la casa Élite no perdieron ocasión en empezar a vender un nuevo choque entre los hermanos Jackson y FTR, por entonces monarcas.

Sin embargo, este pasado sábado durante Collision, sorpresivamente, FTR perdieron sus correas ante Ricky Starks y Big Bill. Y lo más chocante, en apenas cuatro minutos.

Horas después de su severa derrota, Dax Harwood tuiteó lo siguiente.

What a run. Love you all. Top Guys Out. pic.twitter.com/GTUOjyYNZL

Tales palabras y la información de que recientemente Harwood había registrado el término «CMFTR» llevaron a pensar a muchos que FTR iban camino de vuelta hacia WWE para reencontrarse con su amigo CM Punk; sobre el que también se rumora regresará allí.

Y ante tamaño revuelo, Harwood quiso calmar los ánimos, seguramente decepcionando a buena parte de la comunidad luchística de internet.

Guys, I say ‘Top Guys Out’ all the time. We ain’t going nowhere. This is our home.