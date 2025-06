Una fan intentó poner un GPS a James Storm

Aunque recientemente ha sido noticia el hecho de que varios fans hombres han estado acosando a luchadoras como Sonya Deville y el caso más reciente, Liv Morgan, por el que hubo dos arrestos, la realidad es que las mujeres aficionadas también pueden cometer estos actos.

Así lo dejó en claro el talentoso y querido luchador James Storm, quien alguna vez fuera parte del mejor equipo de lucha libre junto con Robert Roode, y quien reveló hace poco que una fan quiso instalarle un GPS. Estas fueron sus declaraciones en entrevista con Chris Van Vliet:

► La loca historia de una fan que quería instalarle un GPS a James Storm

“Tuve una fan de lucha libre que me hizo un par de calzoncillos… y fue algo muy loco porque me dijo: ‘¿Te los puedes poner?’ Y yo le respondí: ‘Pues no ahora, porque estoy en una firma de autógrafos’. Así que los dejé a un lado.

“Al final del evento, el guardia de seguridad me dice: ‘Hey, déjame ver esos calzoncillos.’ Entonces los levanté—y gracias a Dios que me lo pidió—porque cuando los revisé dije: ‘¿Qué es eso?’ Tenían un pedazo de velcro, lo abrí… y era un Apple AirTag escondido ahí. Y pensé: ‘No, no, no. Santo Dios'».