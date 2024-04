Una facción debutará o volverá a TNA en Rebellion 2024

Ayer jueves fue importante día promocional para TNA de cara a Rebellion 2024. Además del correspondiente episodio televisivo, que nos dejó nuevos anuncios para el PPV, TNA presentó horas antes una rueda de prensa desde el Palms Casino Resort de Las Vegas (Nevada, EEUU), escenario de celebración de la gran cita.

Y allí, sin demasiado que llevarse a la boca como reseñable, sí que merece destacarse un vídeo a posteriori compartido en redes sociales y en la web oficial de TNA.

Who will show up when the lights go out THIS SATURDAY at #Rebellion? pic.twitter.com/8hvOi1YGSE