Una dupla de Raw podría tener de mánager a Booker T

A mediados de septiembre, bajo su podcast Hall of Fame, Booker T confesó lo siguiente.

Estoy pensando en proponerme para representar a los Street Profits. Llevar a estos muchachos al siguiente nivel, ¿sabes a lo que me refiero? Sólo para ponerles un poco más de calle, eso es todo. Dejar a un lado los juegos, dejar a un lado las bromas y hablar sólo de negocios […]

Salir ahí y entretener es una de las mejores partes del negocio […] creo que eso es lo que puedo aportar a los Street Profits.

Montez Ford tiene mucho talento. Es ágil, se mueve bien, es versátil. Puede hacerlo todo. Pero tienes que saber cómo frenarlos, ¿sabes a qué me refiero? Cuando tienes a tus caballos y quieren correr muy rápido, tienes que decir: ‘Bajen la velocidad. Hagamos esto bien’. Y eso es lo que estos tipos necesitan, así que estoy pensando en presentar mi candidatura. Tal vez no lo consiga, pero me gustaría ser su mentor o algo así.