Una década después, TNA volverá a emitir en vivo

Con Bound for Glory siendo un éxito -no tenían tanta audiencia desde 2013- TNA anuncia que el programa del 23 de enero de 2025 será emitido en vivo, lo cual no ocurría desde 2015.

TNA Wrestling regresa a Dallas: Genesis Pay-Per-View da inicio al 2025 seguido de una edición especial en vivo de iMPACT!

Múltiples combates de campeonato confirmados para el domingo 19 de enero en el Curtis Culwell Center

El programa semanal insignia de TNA, iMPACT!, se transmitirá EN VIVO el jueves 23 de enero desde el Boeing Center en Tech Port, en San Antonio, Texas.

TNA Wrestling presenta su primer evento de 2025, Genesis, que se emitirá en vivo para todo el mundo por pay-per-view el domingo 19 de enero, desde el Curtis Culwell Center en Garland, Texas, parte del área metropolitana de Dallas.

TNA no ha realizado shows en Dallas desde el verano de 2022.

Las repercusiones de Genesis darán inicio a un episodio EN VIVO del programa semanal insignia de TNA, iMPACT!, en AXS TV y TNA+, la noche del jueves 23 de enero desde el Boeing Center en Tech Port, en San Antonio.

Todas las estrellas de TNA volverán a la acción el viernes 24 de enero para las grabaciones televisivas en San Antonio la noche siguiente.

Así mismo, la compañía confirma el evento pay-per-view Genesis para el 19 de enero:

ÚLTIMA HORA: ¡TNA Wrestling regresa con su primer evento de 2025, #TNAGenesis, EN VIVO por pay-per-view el domingo 19 de enero desde el Curtis Culwell Center en Garland, TX!

Las repercusiones continúan con un episodio EN VIVO de #TNAiMPACT! en AXS TV y TNA+ el jueves 23 de enero desde el Boeing Center en Tech Port en San Antonio, seguido de grabaciones de TV el viernes 24 de enero.

¡Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 15 de noviembre a las 10 a.m. ET!

