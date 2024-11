Una de las claves del éxito de Triple H en WWE

Es indudable que Triple H está teniendo éxito como mandamás de la WWE. En otro tiempo no estaba tan claro que pudiera tomar las riendas de Vince McMahon. Pero en 2024 «The Game» se ha ganado la confianza de luchadores, fanáticos y directivos. Las razones son numerosas. Sin embargo, en esta ocasión ponemos nuestra atención en una de ellas, aunque esta a su vez reúne otras.

► ¿Qué sucederá a continuación en WWE?

Mientras hablaba recientemente con PWMania.com, el comentarista Wade Barrett señalaba el buen hacer de HHH a la hora de mantener al público intrigado:

«Me encanta el hecho de que hoy en día no sé quién estará en el evento principal del próximo evento premium en vivo. No tengo la menor idea de cómo será la cartelera. No sé si Cody Rhodes estará cerca de la cartelera; podría quedar fuera, y él es una de las mayores estrellas que hemos visto. No sé si Roman Reigns estará, tal vez CM Punk regrese, no tengo idea. Eso, para mí, es realmente emocionante, y creo que uno de los factores clave del éxito de Triple H es su habilidad para mantener a la audiencia en suspenso y no ser tan predecible. Me encanta eso como fanático de la lucha libre profesional. Me mantiene emocionado y mantiene intrigados a nuestros fans, y para mí, esa es la mayor diferencia de todo. Este signo de interrogación que tiene prácticamente cada show semanal.

«No tienes idea de lo que va a pasar la próxima semana. Creo que Triple H es muy bueno atando cabos sueltos también. Creo que en el pasado hubo momentos en los que las historias parecían terminar a la mitad y nunca se mencionaban de nuevo, pero Triple H es muy bueno en el aspecto de la continuidad. Creo que tiene un verdadero respeto por la necesidad de cerrar esos cabos sueltos y retomar cosas que tal vez pasaron hace un año y que todos habían olvidado».

