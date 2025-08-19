Una cuarta luchadora de AEW estará en EVE x The World

Siempre hay una buena excusa para armar un buen combate. Y mediante el leitmotiv de un particular enfrentamiento con el mundo luchístico, EVE está consiguiendo tener a varios nombres de AEW en el cartel de su siguiente show, enmarcado dentro del «Forbidden Door Weekend».

Anunciado días atrás, Nyla Rose buscará el Campeonato EVE que porta Nightshade, mientras Julia Hart y Skye Blue se enfrentarán a Millie McKenzie y Safire Reed en choque por parejas.

Ahora, Queen Aminata se suma a la fiesta yendo contra Anita Vaughan, y como comenté, cualquier argumento es válido mientras el emparejamiento resulte atractivo. Según EVE, ya que ambas suelen hablar mucho de violencia, pues qué mejor que juntarlas para que discutan sobre ella entre las doce cuerdas.

Con tal confirmación, Aminata, quien viene de competir en el más reciente Dynamite, hará su debut sobre EVE y sobre la escena británica. Mientras, Vaughan no compite en la casa inglesa desde que perdiera su Campeonato Internacional a manos de Kris Statlander el pasado mes.

► Cartel de EVE x The World

Este próximo sábado 23, desde The Big Penny Social en Londres (Inglaterra), tendrá lugar EVE x The World, cuyo menú provisional es el siguiente.

CAMPEONATO EVE: Nightshade (c) vs. Nyla Rose

Julia Hart y Skye Blue vs. Safire Reed y Millie McKenzie

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO EVE: Rhio vs. Lucy Sky

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO INTERNACIONAL EVE, ABSOLUTE CHAOS: Nina Samuels vs. ?

Anita Vaughan vs. Queen Aminata

