Un tanga, el secreto mejor guardado de Maven en WWE

No fueron muchos años los que Maven trabajó en WWE (2001-2005) pero no fueron malos en absoluto pues ganó Tough Enough, fue Campeón Hardcore en varias ocasiones, y eliminó a The Undertaker en Royal Rumble, lo cual es probablemente el principal recuerdo que los fanáticos tienen de él. Además, todo lo vivido entonces, tanto delante como detrás de cámaras, lo tiene en la actualidad en primera plana debido a todo lo que está contando de aquella experiencia en su canal de YouTube.

► El tanga de Maven

Por ejemplo, en un video reciente estuvo contestando a las preguntas más mencionadas en Internet sobre él, teniendo una relación con la ropa interior que los luchadores utilizan debajo de sus atuendos en el encordado. Maven revela que él mismo utilizaba un tanga.

«Si necesitas hacer esa pregunta, no tengo nada para ti [risas]. En el mundo de la lucha libre, necesitas sentirte seguro mientras saltas y vuelas por el aire. Lo último que deseas es que algo se sacuda en la zona baja. Siempre usaba una tanga. ¿Por qué una tanga? Porque quería la menor cantidad de material debajo de mis trusas. Mis trusas no eran grandes en ese momento. Todos siguen usando algo debajo de su atuendo, solo por seguridad».

De la misma manera, también cuenta que no usaba un protector dentro de sus trusas:

«No. No quiero absolutamente nada, y cuando digo nada, me refiero a nada, entre mis partes y la lona. No puedo pensar en nada más doloroso que aterrizar de lleno en un golpe y tener una copa ahí abajo. Ugh. Pero para resumir, no usaba una copa. Nunca vi a nadie poniéndose una copa detrás del escenario. Pero, de nuevo, no prestaba mucha atención ni observaba a otros chicos vistiéndose o desvistiéndose allí atrás. Tal vez lo hicieron. Yo no».