El asesinato de George Floyd ha hecho a muchos decir basta y comenzar el movimiento Black Lives Matter en todo el mundo. Ojalá esto no fuera necesario, ojalá viviéramos en un mundo donde nadie mirara a una persona diferente por el color de su piel, pero esto no es nada más que una ensoñación. Y no es suficiente no ser racista, sino que es totalmente imprescindible ser antirracista. En lo que respecta a WWE, con lamentables excepciones, no han sido pocos los que se han sumado a esta protesta. Algunos después de haber sufrido el racismo en sus propias carnes.

Ahora descubrimos con tristeza pero sin sorpresa que un policía apuntó a Big E con su arma. El Campeón de Parejas SmackDown está siendo uno de los líderes del movimiento dentro del imperio McMahon y recientemente, en The Sports Bubble, quiso hacer esta revelación.

"Lo que pasó con George Floyd y lo que vino después me afectó tanto... Ya saben que nosotros, en The New Day, no tenemos las respuestas, pero queremos hablar de nuestras experiencias. Muchos de mis amigos pueden contar historias de cómo fueron detenidos injustamente por la policía, acosados por la policía. Muchos de mis amigos tienen hijos ahora y tienen que tener esta conversación. Algunos hablan a sus hijos de sexo pero nosotros tenemos que hacerlo de cómo actuar cuando la policía te detiene, porque no saben lo que puede suceder. Si no haces lo que te dicen, temes que tu hijo pueda ser asesinado injustamente. E incluso si lo haces, nunca se sabe. Eso es una parte de lo que significa criar a un niño negro. Da miedo, es aterrador, es triste.

"Yo nunca me metí en problemas con la ley, pero ocurrió una cosa cuando estaba en la universidad. Alguien dijo que teníamos un arma en el auto y la policía nos detuvo. Un policía me apuntó con un arma. Y quién sabe cómo pudo haber acabado eso. Tenía un arma a unos centímetros de mi cara sin haber hecho nada malo. Y esto sucede una y otra vez. Para nosotros es muy triste. Estamos intentando crear conciencia. A veces me pregunto si estoy gritando en el vacío pero me he dado cuenta de que no es así.

"Vamos a seguir usando lo que tenemos para llamar la atención sobre este movimiento. Lo hablamos con Vince McMahon y él lo aprobó. Hemos recibido mucho apoyo de WWE. Queremos hablar de quienes perdieron la vida sin que debieran hacerlo: Shukri Abdi, Brianna Taylor, Tamla Horsford, Ryan Milton y muchos más. Y no solo se trata de las redes sociales, queremos recaudar dinero para las organizaciones que trabajan por la justicia racial. Y no se trata solo de las personas negras, sino también de los homosexuales. Quiero la misma protección para todos".