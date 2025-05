¿Un PLE de WWE en México? Ahora es una posibilidad muy real

Un Pay Per View o Premium Live Event de WWE en México ha sido el sueño de los fans por casi dos décadas. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido desde la primera función de WWE, sólo se ha transmitido un episodio de Monday Night Raw y uno de SmackDown.

Por diversos motivos el que ese sueño se concrete ha sido materia de utopía. De hecho, un episodio del Podcast de Súper Luchas, fue dedicado a ese tema, y se enumeraron las razones por las cuales no había ni siquiera que pensar en ello.

► ¿Un PLE de WWE en México? Podría suceder

Sin embargo, en el más reciente episodio del mismo Podcast de Súper Luchas, con Ernesto Ocampo y Milton Eloir, volvió a abordarse ese tema. Dicho episodio está centrado en varias preguntas de la audiencia. Muchas de ellas versaron sobre el futuro de las promotoras de lucha, posibles contratos televisivos, entre otros temas.

Una de las preguntas fue de Eduardo Vargas, quien preguntó sobre las posibilidades de que se realice un PLE de WWE en territorio nacional. Ocampo dijo:

«Esta pregunta es un tema que ya tratamos en un episodio anterior. ¿Por qué no vamos a ver un PPV de WWE en México? Era precisamente por los costos. Los promotores de México alguna vez intentaron traer uno por ahí de 2011, 2012, pero se estimaba que se perdería demasiado dinero. En ese tiempo, cuando se hicieron los eventos de Raw y SmackDown, se perdió dinero porque fueron gastos muy grandes. Tuvieron que traer todos los tráilers con la escenografía, el equipo de producción. Fue mucho gasto y WWE no no quiso invertir, por eso no tuvimos un pay-per-view por esos años, aunque era una posibilidad, pues era algo que sí querían hacer los promotores de México.

«Pero ahora, a pesar de lo que habíamos dicho en el otro podcast, con lo que acaba de pasar, con la compra de AAA, yo creo que sí es posible que WWE decida hacer un premium live event, aún perdiendo dinero, porque a lo que vienen es a ganar el mercado. Con AAA posiblemente también pierdan dinero, pero lo que están buscando es quedarse con el mercado. Y no solo el luchístico, quieren meter otro tipo de producciones televisivas, quieren meter más patrocinadores, programas de televisión, caricaturas, figuras de acción. Todo eso es lo que les va a dar la propiedad intelectual AAA, así que es posible que sí podamos ver un PLE, quizá de WWE vs. AAA, y que lo hagan bajando los precios todo lo posible, todo con tal de hacerlo y con tal de golpear a AEW y golpear al Consejo Mundial de Lucha Libre. Así que yo siento que sí existe esa posibilidad muy real».

El episodio completo del Podcast de Súper Luchas puedes verlo en este link.