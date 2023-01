Un nuevo comienzo dará inicio en Febrero para la Ground Zero Wrestling

Por Drago José

Ante los múltiples comentarios y especulaciones en las redes sociales, esto ha causado una incertidumbre en la fanaticada de la compañía Ground Zero Wrestling.

Pero, por lo que hemos visto en los últimos días en las redes sociales oficiales de la GZW, la empresa ha aclarado que regresan con una nueva temporada mucho más fuerte.

De hecho ya han anunciado la contratación de la pareja Los Hermanos Reyes y la división de parejas no se queda ahi ya que también llegan nuevamente Sr. C. Salazar y La Brava, Controversial Inc. Otro binomio que fortalece dicha división lo son Chosen Generation. Todos buscando los títulos en parejas de la compañía.

Nuevamente regresa Bryan Idol luchador de la NWA y quien también tuvo participación en el último Aniversario celebrado por la WWC y hablando de la NWA, y por primera vez en Puerto Rico y desde el país de Rusia, llega la experimentada luchadora, Natalia Markova quién también participó en la empresa AEW.

Será que… ¿Veremos un choque femenil entre países.? ¿Colombia contra Rusia.?

La GZW ya ha anunciado la fecha del Sábado 25 de Febrero del 2023 para llevar a cabo su primer evento del año. Aun falta por anunciar cuál será la sede para el mismo.

Pendientes a las plataformas sociales oficiales de la compañía y a éste medio para más información.