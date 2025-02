Un luchador veterano era programador en los inicios de AEW

Recientemente uno de los luchadores veteranos que participó en el debut de lo que se convertiría en AEW, All In (2018), salió a divulgar de que él fue programador en esos primeros años de la compañía.

Tony Khan se apoyó en este veterano para armar las luchas multitudinarias.

Recordemos que las Battle Royal fue el formato de lucha con el que usualmente encontraban a sus retadores inmediatos por los campeonatos recién inaugurados.

Para el que no le suene, Frankie Kazarian fue parte de la primera pareja campeona de la división de parejas AEW, junto a Scorpio Sky, como S.C.U.

Pues bien.

Durante una firma virtual para K & S Wrestlefest, el exluchador de AEW Kazarian detalló cómo organizaba las batallas reales junto a Khan en esos primeros días.

Y cito.

“Tony [Khan] ama la lucha libre. Eso es algo que todos tenemos en común. Él ama este negocio, y tuvimos muchas conversaciones. Lo ayudé. En muchas de esas primeras batallas reales, me llamaba para que bajara y las armara con él porque yo había hecho un montón de luchas caóticas de varios participantes y pedía mucho mi opinión, lo cual era genial. Pero si me escuchaba o no, esa es otra historia.

«A veces lo hacía, pero luego esas épocas empezaron a cambiar… Se rodeó de otras personas o, sinceramente, comenzó a tomar más control y a hacer las cosas por su cuenta, lo cual está bien. Yo estaba feliz de ayudar, pero también estoy contento solo siendo luchador. No necesariamente necesito estar en esa posición».