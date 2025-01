Un luchador de TNA participaría en el Royal Rumble varonil

Royal Rumble se presenta interesante este año. Al propio atractivo que en especial ya tienen las luchas que dan nombre al evento, se le suma la posibilidad de que, como ocurrió en 2024 con Jordynne Grace, algún talento de TNA aparezca por allí.

Como recogimos el pasado mes, hay previsiones de un regreso de Grace, ya como nueva «WWE Superstar». Pero ahora, también se reporta, vía PWInsider, lo siguiente.

El primer nombre que viene a la mente es el de Joe Hendry, nuevo Campeón Mundial TNA, quien ya tuvo varias implicaciones sobre los rings de WWE durante 2024. Sin embargo, ante una presumible derrota del inglés, tal vez TNA prefiera ceder a otro talento.

El 1 de febrero, desde el Lucas Oil Stadium de Indianapolis (Indiana, EEUU), tendrá lugar Royal Rumble 2025. He aquí su menú provisional.

