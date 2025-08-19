Un joven Bryan Danielson: «WWE no me quiere»

¿Qué opinas de la lucha violenta, como la que hacen en CZW?

«Es algo diferente. No estoy seguro de entenderlo del todo. No sé si quienes lo hacen eran fanáticos de la lucha antes de empezar a hacerlo o si solo lo hacen por alguna otra razón. No sé qué esperan conseguir con eso. Aunque supongo que tiene su lugar. Y hay algunos que pueden ganar buen dinero con eso en Japón, como en Big Japan o algo así. Pero la WWE prácticamente se ha desligado de eso. New Japan o All Japan tampoco van a traer a alguien de Estados Unidos solo porque hace eso, porque ya tienen a tipos japoneses que pueden hacerlo. Así que no lo sé. Lo curioso es que, de todos los que he conocido en CZW, han sido muy buena gente. Messiah es un gran tipo, Nick Mondo es un gran tipo, Ruckus también. No sé, creo que lo hacen porque es una manera de llamar la atención, y puedo entenderlo porque es muy difícil destacar en la lucha libre. Realmente lo es.»

¿Quiénes han sido tus mayores influencias en la lucha?

«Chris Benoit, William Regal, Dynamite Kid, Dean Malenko, Jumbo Tsuruta… me encantan los europeos, como Billy Robinson y todos ellos, porque muestran mucho en los pequeños detalles y hacen que la gente entienda lo que está pasando. Como en una simple llave de muñeca (wristlock). No es solo hacer la llave, sino mostrarla para que el público vea lo que pasa. Eso es algo que disfruto.»

¿Cuál sería tu combate soñado?

«Aunque ya luché con él, me encantaría volver a enfrentar a Regal, pero en un contexto que no sea WWE, solo lucha técnica. También me encantaría luchar contra Chris Benoit.»