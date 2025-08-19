Un joven Bryan Danielson: «WWE no me quiere»

Miramos al pasado para descubrir una entrevista de Bryan Danielson realizada antes de convertirse en una Superestrella WWE pero después de haber hecho pruebas. A principios de la década de los 2000 tuvo algunas oportunidades -por ejemplo, luchó con John Cena en 2003- pero acabó saliendo de la compañía y haciéndose un nombre como independiente antes de regresar en 2010.
► En palabras de Bryan Danielson
¿Has mantenido contacto con alguien de la oficina de WWE?
«No. Todavía hablo con William Regal bastante. Bueno, no tanto, quizá una vez al mes o algo así. De hecho, hablé con él este fin de semana y todo, pero aparte de eso, no. No creo que tengan mucho interés en mí. Simplemente porque no soy como Spanky. No soy un tipo entretenido. Simplemente no creo ser muy entretenido. Pero quizá, ya sabes, haga un dark match aquí en Dallas pronto, pero eso es más algo que organizó Rudy que algo que WWF me pidiera. Así que no, realmente no he hablado con nadie en la oficina y no creo que tengan demasiado interés en mí ahora mismo.»
¿Y con NWA-TNA?
«Nadie de ahí me ha contactado y no me sorprende para nada porque, viviendo en California, tendrían que volar por mí, pagarme lo que fuera a cobrar y después regresarme. Un miércoles en la noche no pueden sacarle mucho provecho a eso. No hay muchas fechas para programar alrededor de eso, así que no creo que valga la pena para ellos.»
¿Qué opinas de la lucha violenta, como la que hacen en CZW?
«Es algo diferente. No estoy seguro de entenderlo del todo. No sé si quienes lo hacen eran fanáticos de la lucha antes de empezar a hacerlo o si solo lo hacen por alguna otra razón. No sé qué esperan conseguir con eso. Aunque supongo que tiene su lugar. Y hay algunos que pueden ganar buen dinero con eso en Japón, como en Big Japan o algo así. Pero la WWE prácticamente se ha desligado de eso. New Japan o All Japan tampoco van a traer a alguien de Estados Unidos solo porque hace eso, porque ya tienen a tipos japoneses que pueden hacerlo. Así que no lo sé. Lo curioso es que, de todos los que he conocido en CZW, han sido muy buena gente. Messiah es un gran tipo, Nick Mondo es un gran tipo, Ruckus también. No sé, creo que lo hacen porque es una manera de llamar la atención, y puedo entenderlo porque es muy difícil destacar en la lucha libre. Realmente lo es.»
¿Quiénes han sido tus mayores influencias en la lucha?
«Chris Benoit, William Regal, Dynamite Kid, Dean Malenko, Jumbo Tsuruta… me encantan los europeos, como Billy Robinson y todos ellos, porque muestran mucho en los pequeños detalles y hacen que la gente entienda lo que está pasando. Como en una simple llave de muñeca (wristlock). No es solo hacer la llave, sino mostrarla para que el público vea lo que pasa. Eso es algo que disfruto.»
¿Cuál sería tu combate soñado?
«Aunque ya luché con él, me encantaría volver a enfrentar a Regal, pero en un contexto que no sea WWE, solo lucha técnica. También me encantaría luchar contra Chris Benoit.»
¿Y en pareja, con quién te gustaría hacer equipo?
«Doug Williams sería genial. Hice equipo con Low Ki en ECWA y funcionamos muy bien juntos. También sería increíble hacer pareja con William Regal, porque además de ser un gran luchador individual, tiene mucha experiencia en parejas.»
¿Cuáles son tus combates favoritos?
«Uno de mis favoritos fue la jaula con Spanky, cuando dejé Texas. Otro fue en Memphis contra Spanky, frente a más de mil personas, con Shawn Michaels ahí. También mis luchas en Ring of Honor contra Low Ki y Christopher Daniels, y la que tuve con Doug Williams. La de AJ Styles también me gustó, aunque siento que pudo ser mejor. Y en Jersey All Pro contra Low Ki tuvimos una lucha de pura lona, que fue increíble.»
¿Y los que menos te gustaron?
«No recuerdo con precisión, pero tuve varios malos en Memphis y en Texas. No culpo a mis rivales, es que en ese tiempo yo era un mal luchador todavía.»
¿Qué opinas del nombre American Dragon?
«Nunca pensé mucho en un apodo. Podría usar simplemente Bryan Danielson. No me molesta usar mi nombre real, aunque si fuera famoso quizá querría reservarlo por privacidad. Pero no tengo apego a un nombre de personaje. Solo quiero luchar.»
¿Cuáles son tus objetivos en la lucha libre?
«Retirarme pudiendo caminar bien. Ahorrar suficiente dinero para ir a la universidad después. Viajar, conocer gente, divertirme. Me encantaría hacer giras en Japón, especialmente volver a New Japan. Quiero seguir mejorando y disfrutar de la lucha, aunque sea frente a 50 personas. No puedes luchar solo esperando ser una superestrella, tienes que hacerlo porque amas la lucha.»
