Un fan habría atacado a MJF en México: «Está bien»

No puedes quitarle la máscara a la leyenda viviente Místico, ponértela y burlarte en plena Arena México. Pero eso fue lo que hizo MJF durante AEW Grand Slam: México durante su combate con «El Príncipe de Plata y Oro». No le valió para mucho ya que terminó perdiendo.

No puedes hacer eso y esperar que no haya una reacción tremendamente negativa de los fanáticos aztecas. Antes de continuar, esto no defiende la violencia que Maxwell Jacob Friedman habría sufrido después del show. La lucha libre es una cosa y la vida fuera de ella es otra.

Sin embargo, según nuestros compañeros de Fightful, el luchador estadounidense fue atacado por un fanático:

A fan went after MJF at the hotel connected to the airport tonight after AEW/CMLL Grand Slam Mexico. He was fine and seemed proud the heat was that good.

pic.twitter.com/3NTS9mkEhO

