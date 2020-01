El evento estelar del lunes pasado en Raw, tuvimos una lucha en parejas entre Lana y Bobby Lashley contra Rusev y Liv Morgan, con victoria de los primeros luego de que la propia Lana distrajera a Rusev para que Lashley le propinara una lanza al búlgaro para la cuenta de tres.

Les guste o no a los aficionados, al parecer a los directivos de la empresa todavía les agrada esta historia (que seguramente continuará), para que haya sido puesto por encima de dos luchas titulares inclusive. Esta es la primera vez desde la boda Lana y Bobby Lashley el 30 de diciembre pasado en que los integrantes de esta historia forman parte del evento estelar del programa.(que seguramente continuará), para que haya sido puesto por encima de dos luchas titulares inclusive.

► Otro dato histórico de Lana

Precisamente, la victoria de la pareja de Lana y Lashley tuvo un valor estadístico y la cuenta de WWE Stats & Info así lo hizo saber en su cuenta de Twitter el mismo día lunes:

Joining a list that includes both @Zelina_VegaWWE and @StephMcMahon, tonight @LanaWWE is making her @WWE #Raw in-ring debut in a Mixed Tag Team Match. — WWE Stats & Info (@WWEStats) January 21, 2020

«Uniéndose a una lista que incluye a Zelina Vega y Stephanie McMahon, esta noche Lana está haciendo su debut en un cuadrilátero en Raw, en una lucha de relevos mixtos.»

Y este dato histórico de Lana fue compartido por la propia luchadora la noche de este martes, añadiendo un dato adicional a dicha estadística:

Just to bring to the @WWEUniverse attention that I’m the greatest @WWE Superstar of all time ! My in ring debut was at Wrestlemania 32 infront of 101,000 people. My singles debut was for the #SDLive Championship at Money In The Bank & now I’m a #HistoryMaker on #Raw ! pic.twitter.com/cfAot6M8zK — CJ “Lana” Perry (@LanaWWE) January 22, 2020

– «Dato de Lana: Lana se unió a Zelina Vega y Stephanie McMahon como las únicas mujeres en debutar en Raw en una lucha de relevos mixtos. Además, ella fue la única de las tres en estelarizar y ganar en su debut en Raw.» – «¡Solo para traer la atención del Universo WWE atención de que soy la mejor Superestrella de todos los tiempos! Mi debut en el ring fue en Wrestlemania 32 frente a 101 mil personas. Mi debut individual fue por el Campeonato Femenil SmackDown en Money In The Bank y ahora he hecho historia en Raw.»

Luego de esta publicación, Lana agregó más mensajes alabándose:

Lana is the best, Lana Number 1 👏🏽👏🏽 — CJ “Lana” Perry (@LanaWWE) January 22, 2020

«Lana es la mejor, Lana es la número 1.»

Hate me, love me, doesn’t matter because I’m the best & I’m Number 1 👏🏽👏🏽 — CJ “Lana” Perry (@LanaWWE) January 22, 2020

«Ódiame, Ámame, no importa porque soy la mejor y soy la número 1.»

I’m the greatest @WWE Star in HISTORY! Actually I’m the greatest STAR in HISTORY — CJ “Lana” Perry (@LanaWWE) January 22, 2020

«¡Soy la más grandiosa superestrella de la Historia de la WWE! Realmente soy la más grande ESTRELLA en la HISTORIA»

Esta no es la primera vez en que se dan hechos estadísticos relevantes para Lana. Luego de que se dio el segmento de la fallida boda, la propia superestrella compartió los datos sobre los grandes ratings que había alcanzado. Lo cierto es que, puede gustarnos o no esta historia, pero los hechos estadísticos están allí y la WWE tiene mucha fe en Lana, ya que inclusive recientemente le renovó el contrato hasta el 2024.