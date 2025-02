Un consejo de Matt Brown para Israel Adesanya

El ex peleador Matt Brown ha opinado sobre la reciente derrota de Israel Adesanya en UFC Fight Night Arabia Saudita.

La derrota supuso la tercera consecutiva de Adesanya y ha desatado especulaciones generalizadas sobre su futuro. Según Brown, después de haber perdido cuatro de sus últimas cinco peleas, Adesanya podría tener que reconsiderar sus aspiraciones de campeonato en la UFC.

«Tiene que volver a tener sed», explicó Brown en el último episodio del programa The Fighter vs. The Writer de MMA Fighting. «Tiene que volver a levantarse a las 5 de la mañana con sus sábanas de seda y no salir el sábado por la noche. Tiene que volver a esas cosas que hacía de joven.

«Es algo difícil de hacer. No es fácil. Se siente cómodo. Ha tenido una carrera increíble. Es difícil olvidar todo eso y volver a entrenar, volver a esas cosas del primer día. ¿Debería retirarse? Creo que esa es la gran pregunta. Dependerá de él mismo, pero estoy de acuerdo en que probablemente no vuelva a disputar peleas por el título a corto plazo. Probablemente nunca más».

Adesanya debe hacer ajustes si espera volver a contender por un campeonato. Sin embargo, la división de peso medio, a diferencia de otras en la UFC, carece de una abundancia de estrellas establecidas. Esto plantea dudas sobre los objetivos a largo plazo de Adesanya, como sugiere Brown.

«Tendrá que decidir por sí mismo si quiere retirarse, porque ha ostentado el título durante mucho tiempo. Es como, ¿quiere seguir peleando peleas de medio pelo o lo que sea?». dijo Brown. «Intentaba pensar en peleas divertidas para él. No se me ocurrió nada. Estoy seguro de que siempre hay opciones por ahí que serían divertidas. La otra opción, si la UFC le permitiera hacerlo – Sé que a todos nos encantaría verlo en algunas cosas de boxeo de influencia. Me encantaría verlo pelear con Jake Paul o algo así.

«Pero, ¿qué va a hacer en la UFC? ¿Qué va a hacer? ¿Qué tan emocionado vas a llegar a sólo pelea [al azar] chicos? Si no estás trabajando por un objetivo, trabajando por el título, sólo te estás poniendo en riesgo todo el tiempo. Ahora bien, si necesita el dinero, eso es otra cosa. Espero que no».

A medida que Adesanya se acerca a su 36 cumpleaños, puede que necesite reinventar su estilo de pelea. Brown señala que el enfoque actual de Adesanya se basa en gran medida en reacciones rápidas, golpes precisos y una sincronización impecable, atributos que, naturalmente, disminuirán con la edad.