Un boom de la lucha libre mexicana, ¿es posible?

Aunque puede argumentarse que en la actualidad el CMLL está viviendo un boom de popularidad, lo cierto es que dicha popularidad está muy lejos de ser la que hubo a principios de la década de los noventa, cuando la lucha libre profesional regresó a la televisión abierta.

En el más reciente episodio del Podcast de Súper Luchas, conducido por Milton Eloir, este tema fue abordado. Ernesto Ocampo hizo un análisis profundo sobre la dificultad actual para que la lucha libre viva un “boom” similar, explicando que los cambios culturales y tecnológicos han fragmentado el público.

► El estancamiento cultural evitará un boom

«El hecho de que no volveremos a ver un boom similar tiene que ver con el estancamiento cultural. Quienes crecimos en los 70s, 80s y 90s aún recordamos que había una separación muy grande entre décadas, tanto en las modas como en la música, como en los programas de televisión, las películas… Todo era diferente de década a otra, pero ahora, desde que empezó el siglo, parece que vivimos en una sola década larga, prácticamente no hemos visto cambios, y esto también tiene que ver con que ya no ya no hay fenómenos culturales que unan a las personas.

«En los 80s había telenovelas como Cuna de Lobos, por ejemplo, la cual medio México estaba viendo. En Estados Unidos pasaba lo mismo con series como Dallas o Twin Peaks: todos hablaban de de esas series, se publicaban artículos en los periódicos, en las revistas, porque era lo que la gente veía. Eran millones de personas viendo la televisión, y tomaban de allí las modas.

«En WWE, en la era de la Hulkamania, también eran millones de personas las que veían las luchas. Y en México lo que pasó fue algo similar, fue un momento en que literalmente todos veían la lucha libre por el canal 4 y luego por el canal 9. En las escuelas todos hablaban de eso. En las oficinas todos hablaban de la lucha libre. Era algo nuevo, y eso es algo difícil que vuelva a suceder, porque ya están muy segmentados los gustos.

«Cada quien puede ver lo que quiere. Nadie está obligado a ver los mismos programas de televisión. Cada uno ve su plataforma de streaming favorita, el tipo de series que le gustan, etcétera. Por lo mismo es difícil que se vuelva a dar un boom de esas características. Sí, puede haber otros booms, como por ejemplo como fue el boom de Místico. Ahorita se puede decir que hay un boom en el Consejo Mundial de Lucha Libre, hay un boom en WWE, pero ya no son como antes que eran generalizados.

MILTON: No sé si la llegada de WWE lo vaya a generar, pero sí creo que habrá mucha mercadotecnia detrás para buscar posicionar esta nueva marca.

— Sí, pero ya no será como fue en los 90s, cuando todo el mundo hablaba de la lucha. El papá, la mamá, la abuelita; todos sabían quién era Octagón, porque era un gusto generalizado. O quiza aunque no te gustara la lucha, sabías quién era Octagón, porque alguien de la familia se ponía a ver las luchas el sábado por la noche.

— En general la lucha libre ha sido menos masiva que, como bien lo dices, Ernesto, la época de los 90s y todavía inicios del siglo XXI. Al día de hoy se sigue hablando cuando luchan Máscara Sagrada, Octagón, los Dinamita, el Satánico, porque son como personajes de cultura popular. Y tratar de identificar de las nuevas generaciones de luchadores es complicado.

— De hecho, en este siglo, quizá al único luchador que la gente reconoce es Místico.

► El problema que tendrá WWE para conquistar México

— ¿No crees, Ernesto, que ahora lo logre la mercadotecnia de WWE? Porque hemos visto que se habla de que hay la intención, y ya lo reportó el propio Dave Melzer, basándose en tus comentarios, de que WWE le va a apostar por posicionar la marca. ¿No crees que vaya a haber una campaña muy agresiva de mercadotecnia para posicionar estos nuevos personajes que a final de cuentas pues es lo que quieren, dinero, estampitas, figuras de acción, videojuegos, peluches, etc.?

— Sí, es lo que dije la semana pasada, es lo que van a hacer porque quieren captar el mercado, pero captar el mercado actual ya no significa captar el mercado del entretenimiento, sino sólo captar el mercado de la lucha libre profesional. Obviamente serán más conocidos los personajes gracias a esta difusión, pero no será algo tan grande como fue la lucha a principios de los 90s.

«Yo siento que a lo más que se puede llegar es a un impacto como el que hubo cuando llegó WWE a la televisión abierta de México. No sé si estén tratando de buscar algún contacto con Televisa para transmitir nuevamente AAA, pero aunque lo logren, ya no es lo mismo, pues Televisa ya no tiene la penetración que tenía en décadas pasadas. Ahorita los jóvenes prefieren ver contenidos en su celular en vez de verlos en televisión.

«Ahora todo es muy heterogéneo. Hace poco estaba viendo en un parque cómo iba vestida la gente y te puedo asegurar que de diez mujeres, las diez estaban vestidas de manera distinta. En los hombres no había tanta variedad en sus estilos, porque somos menos complicados en ese sentido, pero es claro que la gente ya no sigue modas porque cada quien tiene sus gustos. Si a mí me gusta la cultura japonesa, si me gusta el pop coreano, si me gusta este el rock europeo, entonces voy a ir directo a ese contenido. Ya no estoy adecuándome a lo que mostrará la televisión y consumiendo sólo eso porque no tengo opción.

«Ese es también un problema que va a tener WWE a la hora de capturar este mercado: van a tener que ir solo por los fans de la lucha profesional, porque es muy difícil llegar a los que no son fans».