Umar Nurmagomedov responde a Merab Dvalishvili

Umar Nurmagomedov dice que peleará pronto, independientemente de lo que haga Merab Dvalishvili. En agosto, Nurmagomedov derrotó a Cory Sandhagen en el evento principal de UFC Abu Dhabi, lo que lo convirtió en el próximo retador al título de peso gallo.

Entonces, un mes después, cuando Merab Dvalishvili le arrebató el cinturón a Sean O’Malley en UFC 306 , parecía que la promoción tenía una pelea, hasta el punto de que incluso le preguntaron a Dvalishvili sobre Nurmagomedov en su discurso posterior a la pelea.

Pero ahora las cosas no parecen tan seguras.

Durante los últimos meses, Dvalishvili y Nurmagomedov han tenido una disputa pública sobre su posible pelea, y Dvalishvili incluso presionó para una revancha inmediata con O’Malley durante una sesión de preguntas y respuestas para fanáticos antes del UFC 308 este fin de semana. Y, por supuesto, Nurmagomedov respondió.

“Siempre estoy listo y ahora mismo estoy esperando un oponente, ya que [Song] Yadong se negó a pelear en diciembre; me dijeron que estaba lesionado.

“Merab, antes de mi pelea con Sandhagen, dijiste que si lo derrotaba, me merecería un reconocimiento. Ahora has cambiado tu posición: decide quién eres. Todos los fanáticos y analistas se están dando cuenta de cómo estás evitando la pelea. El campeonato es un reconocimiento, pero no lo has recibido y lo sabes perfectamente.

“No espero a nadie y quiero pelear antes del Ramadán. Espero que la UFC encuentre un oponente. Y el título, inshaAllah, es solo cuestión de tiempo”.

Si bien la pelea nunca fue confirmada, se rumoreaba que Nurmagomedov se enfrentaría a Song Yadong en el evento principal de UFC Tampa el 14 de diciembre. Mientras tanto, Dvalishvili apunta a regresar a la jaula en 2025.