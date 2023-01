Umar Nurmagomedov quiere estar en UFC 285

Umar Nurmagomedov está buscando un cambio rápido después de anotar el primer nocaut de su carrera en UFC Fight Night 217 .

Nurmagomedov (16-0 MMA, 4-0 UFC), un luchador de élite, mostró sus manos cuando noqueó a Raoni Barcelos el sábado pasado en el UFC Apex en Las Vegas.

“No entrené esto, como solo (puñetazo), pero a veces tu cuerpo usa tus habilidades, ¿entiendes? Es por eso que tienes que entrenar tantas veces, más que todos. Entonces serás campeón”.

El prospecto invicto ya estaba luchando por encontrar oponentes de primer nivel y afirma que Ricky Simon lo rechazó. A medida que continúa subiendo en la clasificación, la pelea de Simon podría llegar a buen término, pero Nurmagomedov ya no está interesado. Espera competir el 4 de marzo en UFC 285 y da la bienvenida a todos los participantes, excepto a Simon.

“Estos muchachos conocen a nuestro equipo, Khabib (Nurmagomedov), Islam (Makhachev), Usman (Nurmagomedov), diferentes muchachos. Estamos mejorando, estamos bien y nos miran como peligrosos. Este, lo vi. Porque nadie pelea conmigo en el top 15. Incluso este tipo, Ricky Simon. Él dice: ‘Oye, ¿quién eres así?’ Estoy aquí, Ricky Simón. ¿Dónde estás? seré campeón. Seguirás siendo el número 8”.

“No, no quiero pelear con él. Tengo un nombre diferente. Será en marzo, espero. 4 de marzo. No quiero pelear con él porque cuando le pedí que peleara conmigo, dijo: ‘Oh, ¿Quién eres?’ Te mostraré quién soy. … Cualquiera. Cualquiera, no me importa. Pero no este chico. No quiero darle una oportunidad”.