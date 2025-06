Umar Nurmagomedov no insistirá en revancha con Merab Dvalishvili

Umar Nurmagomedov tiene la vista puesta en el título de peso gallo de UFC, independientemente de que Merab Dvalishvili sea campeón o no.

Nurmagomedov (18-1 MMA, 6-1 UFC) sufrió la primera derrota de su carrera al ser superado por Dvalishvili en UFC 311 en enero. Se fracturó la mano al principio de la pelea, una lesión que requirió cirugía.

«Quiero la revancha. Quiero demostrar que mi fractura en la mano influyó, que podría haber terminado de otra manera. Incluso si no nos volvemos a encontrar o si él se retira, sigo planeando ser campeón. Si la revancha nunca se da, no será una tragedia para mí. No me aferro a ella emocionalmente».