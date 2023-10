Umar Nurmagomedov cree que puede acabar con O’Malley

Umar Nurmagomedov cree que es un mal enfrentamiento estilístico para el campeón de peso gallo de UFC Sean O’Malley.

El invicto Nurmagomedov (16-0 MMA, 4-0 UFC) es un contendiente en ascenso en la división de peso gallo. Ha vencido a tres de sus cuatro oponentes de UFC, más recientemente un nocaut en el primer asalto sobre Raoni Barcelos en enero.

Nurmagomedov fue amonestado en una pelea principal con potencial contendiente número uno contra Cory Sandhagen August en Nashville, pero se retiró debido a una lesión en el hombro que requirió cirugía . Pero el jugador de 27 años confía en que ahora le planteará problemas a O’Malley.

«Creo que puedo atacar con él, pelear como quiera. Creo que acabaré con él: derribarlo, estrangularlo o someterlo, mutilarlo allí”.

Cuando se le preguntó quién representaría una amenaza mayor para él, O’Malley o el ex campeón Aljamain Sterling, Nurmagomedov dijo que no espera tener problemas con ninguno de los dos.

«No lo sé, realmente no lo sé. Creo que Sterling es más peligroso en la lucha libre y el grappling. Si te da la espalda, te resultará muy difícil salir. Sean O’Malley, es muy bueno golpeando. No creo que ninguno de los dos me cause problemas.

Nurmagomedov espera regresar en el primer trimestre de 2023 y está dispuesto a enfrentarse a cualquier contendiente mejor clasificado que se le ofrezca.

“Por supuesto que quiero pelear con el número uno del ranking, el top 10. Con esto, no me importa. Si me dan a alguien, lo aceptaré y lo aplastaré”.