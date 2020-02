Los últimos días de la trágica y triste vida de Axl Rotten: El escritor James Dixon ha publicado muy interesantes detalles sobre los últimos días de la vida de la estrella de la lucha violenta Axl Rotten. Dixon estaba en contacto con el gladiador porque estaban trabajando en su biografía, la cual, se supone saldrá a la luz en algunos meses. Hay muchos detalles muy interesantes y aquí ponemos algo del trabajo:

Dixon recibió un mail de Axl tres meses antes de su deceso, en el cual se muestra el interés del gladiador por contar su vida:

“He perseguido durante los últimos diez años la idea de poner mi vida extravagante en forma de un libro. No tengo ningún conocimiento de cómo conseguir publicarlo. Mi libro y la historia que implica el abuso infantil, la drogadicción, la recuperación, la falta de vivienda, parálisis y pérdida de un contrato con la WWE. «Es una historia que necesita ser contada pero necesito a alguien para hacerlo estilo de entrevista por teléfono. Cuando cuento las historias se obtiene la imagen completa. Creo firmemente con base en que los libros de lucha libre profesional se venden, y este será un éxito. Hablo de los New York Times Best Sellers como Mick Foley y Chris Jericho, quienes me apoyarían para escribir el prólogo. Mi título en el que he pensado es “luchando contra la heroína – La lucha de Axl Rotten por sobrevivir en la lucha libre”.

Gracias,

«Brian Knighton también conocido como Axl Rotten»

►Los últimos días de la trágica y triste vida de Axl Rotten

El escritor no quedó muy convencido tanto del título como de la historia, aunado al exceso de proyectos que tenía, pero decidió hablar con el gladiador para darle las gracias por la invitación y comentarle los motivos de su negativa. Dixon describe ese primer contacto directo de la siguiente forma:

“Después de la primera vez que hablamos honestamente puedo decir que nunca he estado tan entusiasmado con un proyecto de escritura. Brian era tan apasionado para hablar como ningún luchador que yo me hubiera topado en mis trece años de participar en el negocio. «Su historia no sólo era interesante, era fascinante. La historia de las tragedias y tribulaciones de un hombre que había luchado por la aceptación prácticamente desde el día en que nació. Brian era un libro abierto, que me abrió su corazón, y yo estaba tan motivado por lo que me estaba diciendo que dos días más tarde el primer capítulo de su libro estaba terminado. «Le envié el proyecto a leer y él estaba tan encantado de ver su historia en las páginas que gritó con entusiasmo: ‘¡Déjame ir a leer esto ahora mismo y te llamare de vuelta!’ Y luego colgó el teléfono. “Treinta minutos más tarde me llamó hecho un mar de lágrimas. ‘Acabo de terminar de leer todo lo que escribiste. Estoy con un nudo en la garganta. Estoy aquí sentado llorando como un bebé. Es muy bueno. Lo siento, es sólo, que todo regresó, ¿sabes? La forma en que se condensa todo simplemente me golpeó muy duro. Pero es bueno. Lo que yo quería contar vuelve y me golpea de sorpresa. La gente sólo piensa en mí como este tipo duro, violento que golpea a los otros, y no necesitan saber de dónde vino.’ “Cuando oí que la emoción real a partir de un hombre tan herido por su pasado, pero tan feliz de poder contar su historia y, potencialmente, ayudar a los demás, me abrió los ojos. «Él no era una persona sin sentido y sádico que disfrutaba de infligir daño a sus semejantes en los combates de lucha violentos, él era un alma profundamente inteligente y gentil que había sido encasillado por los pocos años de su vida que fueron los más conocidos. Lo que pocos se dieron cuenta es de que Axl Rotten era una máscara, un truco y un personaje que protegía su frágil psique del mundo.”

Sobre la caída en el mundo de las drogas, Dixon menciona como fue que sucedió:

“No está claro en qué momento Brian Knighton fue consumido por Axl Rotten, pero él personalmente creía que fue durante sus días en la ECW, cuando en un momento pasó de un usuario ocasional de drogas a un adicto en toda extensión de la palabra. Antes de entrar en la lucha libre Brian nunca había probado las drogas. «Su primer coqueteo fue cuando entró en la WCW en 1991, cuando a la temprana edad de veinte años un veterano gladiador le entregó una pastilla de Soma y le dijo que fuera divertirse y vivir en «el estilo de vida del luchador». «Pero él no se convirtió en un adicto durante esa noche. Fue años más tarde, mientras estaba en la GWF en 1993 que cuando aceptó una oferta para inhalar cocaína junto a otros de los chicos. Su compañero Ian Rotten fue testigo de ese momento y cree que fue el comienzo del camino de Brian a la ruina: ‘Miro nuestras vidas como un breve momento en el tiempo y esto fue el momento crucial en la vida de Axl Rotten. Realmente creo que esa experiencia fue su puerta de entrada a una gran cantidad de otras cosas.’

El escritor recuerda que fue la pérdida de su abuela, la que terminó por sepultar a Brian en las drogas, terminando por emerger una persona diferente en su comportamiento, Axl Rotten había nacido:

“Él era un desastre y terminó viviendo en las calles. Él tocó fondo en numerosas ocasiones y murió durante varios minutos en más de alguna ocasión, sus más cercanos amigos fueron testigos de eso, pero con el tiempo fue capaz de recuperarse y empezar a cambiar su vida.”

Sin embargo, el tipo de vida que vivió por varios años le pasó factura:

“Entonces, un día, no podía salir de la cama. Estaba paralizado por todo lo que su gran cuerpo había soportado, y los médicos le dijeron que nunca volvería a caminar. Para Brian, eso sonaba como un reto, no un diagnóstico. «Brian se trasladó a un centro de rehabilitación en el que no sólo dio una patada a su adicción a las drogas, sino que también logró caminar de nuevo, vacilante y con la ayuda de un bastón, pero de pie, sin embargo. Fue impulsado por su éxito y decidido a no caer de nuevo. Durante años después de eso, a decir de todos los que lo conocieron, quedó limpio.”

La muerte del gladiador Hack Meyers, quien fue su gran amigo, hizo que Axl volviera a aparecer y causara estragos en Brian, el propio escritor fue testigo de la recaída:

“Al ver a uno de sus mejores amigos en el mundo frío y sin vida en su ataúd tuvo un profundo efecto sobre Brian. Él no podía deshacerse de la imagen de la cabeza. Fue cuando resbaló y comenzó a tomar drogas de nuevo. Todo diciembre se convirtió en difícil de localizar y no pude hablar con él durante días, lo que era inusual pero también comprendí que estaba pasando por un mal momento y necesitaba un poco de espacio. “Cuando por fin pude contactarlo, unos días antes de navidad, estaba en mal estado. Se había encerrado solo en una habitación en un motel de Baltimore, a beber y tomar pastillas. No le entendía ni una sola palabra, arrastrando las palabras y entrando y saliendo de la conciencia. Yo estaba preocupada por él y contemplé contactar a las autoridades locales para ir y comprobar lo que él me decía. «Le expresé este plan a él y le dije que no iba a dejar que se convierta en otra tragedia de la lucha libre, con una muerte solitaria en una habitación de hotel. Me hizo jurar que no iba a hacer eso porque lo consideraría un ‘un faul de rudo’ y arruinaría nuestra amistad, por lo que, con un peso en el corazón, no lo hice. “Yo seguí llamándolo todos los días, esperando que recapacitara y escuchar una mejora en su estado de ánimo. Yo sólo lo dejaba que despotricara y sacara las cosas de su pecho. Me dio las gracias por estar ahí para él y por estar preocupado por el bienestar de Brian Knighton y no sólo preocuparse por Axl Rotten. Me dijo que a partir de las llamadas a diario me consideraba un amigo y que estaba agradecido por estar allí para ayudarlo en uno de los momentos más difíciles de su vida. «Eso significó mucho para mí. También me confesó que él había tratado de suicidarse en más de una ocasión durante las últimas semanas: ‘Traté de suicidarme, pero ni siquiera chingados podía hacer eso. Supongo que no está en mi destino hacerlo. Mi destino es terminar este libro’”.

Las cosas mejoraron, en apariencia, pues el escritor vive en Londres y el contacto con el gladiador siempre fue sólo por teléfono:

“A medida que pasaban las semanas parecía estar mejorando. Se mudó con Ian Rotten por un par de semanas y yo estaba feliz de que ya no estuviera solo. Tenía alguien de confianza que se preocupaba por él. Le estaba haciendo bien, asistiendo a las funciones de lucha libre que Ian estaba haciendo y tenía la oportunidad de ser Axl Rotten de nuevo, algo que echaba de menos. Se había deslizado, pero parecía estar mejorando. “El 31 de enero llamé a Brian en lo que resultó ser la última ocasión. Me dijo que estaba en la carretera rumbo a Baltimore, donde él estaba pensando en moverse de nuevo en un lugar que había alquilado previamente y estaba a punto de comenzar un nuevo trabajo de mensajería creado por un amigo. “Iba a ser independiente de nuevo por primera vez en mucho tiempo y estaba entusiasmado con eso, y también ansioso. Estaba preocupado por conducción en la noche en su traqueteado y viejo coche, y llegar a casa. Luego dijo una frase que no significó mucho en ese momento, pero al mirar hacia atrás ha adquirido un nuevo nivel de importancia: ‘Finalmente, todo se está llevando a cabo en la forma que yo quiero, pero ahora estoy más asustado que nunca por no hacerlo antes.’

«Fue entonces cuando tuvimos la siguiente conversación, que ahora me persigue: Axl: «Quiero terminar este libro antes de que me muera.»

Dixon: «Bueno, eso nos da, ¿qué?, ¿cuarenta años?»

Axl: «Más bien como cuatro días.»

“El miércoles, el día antes de que muriera, le iba a hacer una llamada a Brian, pero, por alguna razón, no lo hice. Luego, el jueves por la noche, hora del Reino Unido, recibí una serie de mensajes de texto frenéticos de algunos amigos en la industria, todos preguntándome: ‘¿Has oído lo de Axl?’. Inmediatamente supe lo que había sucedido. Efectivamente, tan pronto como me puse en línea me enteré de la horrible noticia que me rompió el corazón. Brian estaba muerto.”

El mismo escritor remata hablando de las múltiples versiones que hay sobre la muerte de Axl:

“Ha habido toda clase de informes en línea con diferentes versiones de lo sucedido, algunos de los cuales están muy lejos de la realidad y se limitan a la especulación. Todo lo que yo puedo decir son los hechos que he logrado determinar a partir de hablar con su familia, sus amigos más cercanos, y las autoridades.

“El miércoles, Brian llamó a su amigo Chris y le preguntó si podía visitarlo. Chris era un amigo cercano, se habían conocido desde hace décadas y había estado allí para él en innumerables ocasiones a lo largo de los años. Chris iba a la práctica de lucha libre de su hijo e invitó a Brian a ir con él. «Brian se quejó al menos dos docenas de veces en las que no se sentía muy bien. Sin embargo, de acuerdo con Chris, estaba limpio en ese momento: ‘He visto a Axl hasta la m… y lo he visto limpio, puedo notar la diferencia. Yo sabía cuándo estaba hasta la m… y en ese día, él no lo estaba.’ «Brian fue invitado a hablar con el equipo de lucha pero rechazó la petición porque no se sentía bien, pero él sacó una foto de su coche y la firmó para el equipo, diciéndoles que entrenaran duro. “El día en que murió, Brian estaba pensando en irse a Australia durante un par de semanas para quedarse con una chica que había conocido en línea que pagaría el viaje y lo que se ocupara para pasar el rato con él. Tenía dudas porque, según sus palabras, él no quería una «Kathy Bates de la famosa película Misery», pero decidió ir de todas maneras para relajarse y tomar un descanso muy necesario. «Esa mañana llamó a Chris y le preguntó si quería tomar el almuerzo antes de su vuelo debido a que estaba considerando no ir al viaje. Chris estaba ocupado y le dijo que llamara de vuelta en dos horas para que pudieran ponerse de acuerdo para reunirse. La llamada nunca llegó.

A las 13:36, hora del este, Brian publicó el siguiente mensaje en Twitter:

The way I do things may not be the way you do things but you will find out there is only 1 way. My away! #AxlsTruth — AXL ROTTEN (@AxlRottenECW) February 4, 2016

«La manera en la que hago las cosas podrá no ser la manera en que haces las cosas, pero después entenderás que hay sólo una manera: ¡Yo lejos! #Verdad de Axl» “Menos de noventa minutos después fue encontrado muerto en su automóvil en el estacionamiento de un McDonalds. Chris fue más tarde por el coche y ayudó a su familia a recuperarlo para que no fuera remolcado, me dijo: ‘Estaba limpio. En el pasado, cuando se habían encontrado pasado de drogas en su coche siempre estaba descuidado con la parafernalia de todo el mundo. Esta vez el carro estaba impecable. Completamente limpio.’ “Posteriormente, la policía confirmó que no había ninguna parafernalia de drogas encontradas en la escena y que no fueron positivas las pruebas relacionadas con drogas, pero ‘podría haber estado drogado’. El gerente de McDonalds señaló que Brian sólo se había pasado unos minutos en el restaurante, compró sus alimentos, visitó el cuarto de baño -pero no por tanto tiempo como para despertar sospechas- y luego salió. “El último Tweet de Brian lleva a más preguntas que respuestas. La manera en que lo veo es que hay tres posibles significados detrás de él. La primera, que podría ser un error tipográfico. «Yo lejos» bien podría significar «yo en camino», después de todo, las teclas «W» «A» y están justo una y la otra y Brian tenía los dedos grandes. «No era propio de él enviar mensajes de inspiración o tweets crípticos. La segunda, podría estar hablando de su viaje a Australia. Se dirigía al aeropuerto cuando se detuvo por comida en el McDonalds, así que el comentario «Yo lejos» podría simplemente haberse referido a su viaje. En tercer lugar, podría ser una nota de suicidio. Un mensaje final para decir adiós a su familia y amigos. “La mayoría han tomado esto último como la respuesta, pero no estoy tan convencido. Brian había intentado suicidarse antes y nunca había mandado notas de suicidio entonces, ¿por qué esta vez? ¿Por qué era diferente? Había admitido matarse cuando él lo había intentado con anterioridad y no había podido, ¿por qué iba a estar tan seguro de que esta vez sería diferente? «Algo no acaba de encajar. Por desgracia, es probable que nunca se sepa el verdadero significado detrás de ese tweet. “Las causas de la muerte de Brian en este momento no son concluyentes. Es muy fácil asumir que un adicto a la heroína en recuperación que estaba luchando para estar bien con la muerte de su amigo hubiera tomado una sobredosis intencional, o que su problema con las drogas finalmente lo había sobrepasado y le costó la vida. «Pero también es igualmente posible que él sufriera de problemas de salud y su corazón simplemente se hubiera dado por vencido. Si ese escenario es cierto, entonces la historia es aún más trágica debido a que la muerte de Brian habría estado fuera de sus manos. «Sería un cruel final para un hombre que estaba tan excitado por dejar un legado que él había escrito, la versión de su vida que quería que el mundo supiera, para que él tuviera esa oportunidad de arrancarla de él, y que se estaba convirtiendo una realidad. “Después de haber hablado con la familia, los amigos y los fans de Brian, he tomado la decisión difícil de tratar de terminar su libro con ayuda de ellos. Es lo que él hubiera querido. Fue un proyecto que lo motivó y lo excitaba, y me siento con todo el derecho a que el mundo sepa acerca del hombre era en realidad. «El final ha cambiado por desgracia, ya no es un cuento de motivación sobre un hombre que se sobrepuso a sus demonios, pero si puede ayudar a una sola persona a su vez, a que su propia vida mejore, sé que Brian habría sido la persona más feliz del mundo. «Como su hermana me dijo, ‘Brian era de verdad la persona más auténtica que he conocido.’ A partir de mis propias experiencias con él, por breve que fueron, no podía estar más de acuerdo con ese sentimiento. “Descansa en paz Brian, mi amigo. Espero que en la muerte que hayas encontrado por fin la paz, la felicidad y la aceptación que siempre buscaste en la vida.”

Pueden leer la nota en ingles en este link