Nadie quiere perderse este año, aún más si cabe respecto a otros años, las campales que dan nombre a Royal Rumble, pues como comentamos, será la edición de mayor envergadura de la historia en todos los aspectos. Y anoche, varios nombres se sumaron a la fiesta.

Tres nuevos luchadores presentan candidatura: Damian Priest, Santos Escobar y Jacob Fatu. De estos, el único debutante es Fatu, quien llegó a WWE el pasado verano y vivirá su primer Rumble.

Y cuatro nuevas luchadoras harán lo propio: Chelsea Green, Zelina Vega, Candice LeRae y Piper Niven. Todas tienen ya experiencia en el Rumble.

Hoy, a partir de las 6 pm ET (una hora antes el pre-show), podrán seguir de primera mano todo lo que dé de sí Royal Rumble 2025, a celebrarse desde el Lucas Oil Stadium de Indianápolis (Indiana, EEUU).

