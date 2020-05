Los últimos despropósitos de WWE y AEW en mitad de la pandemia

Estas extraordinarias circunstancias permiten una alternativa que no implique poner en riesgo la salud de luchadores, como demuestra cada semana NWA, emitiendo en YouTube contenido de muy variada naturaleza, tanto acerca de su historia como relacionada con las personalidades de sus competidores. Eli Drake, uno de ellos, valoraba así en su particular espacio la decisión de WWE y AEW de seguir haciendo shows, a costa de prescindir de público en las arenas.

«Cuando vi de regreso a Steve Austin... Ese hombre es 'El Hombre'. No hay regreso mayor que el de ese hombre, y pareció un regreso sin alma, en ese escenario vacío. Escuchas y ves esos combates y es casi como si fueran una película para adultos. Gruñidos y lucha libre... Es muy incómodo».

► Alexa Bliss y Cody Rhodes ponen en evidencia a WWE y AEW

Un servidor ya ha criticado en varias ocasiones la política actual de los Élite y el Imperio McMahon (sin olvidar a Impact Wrestling o AAA) bajo la pandemia que todavía padecemos y padeceremos en mayor o menor medida durante bastante tiempo. Y ambas han intentado ofrecer una imagen de respeto a las recomendaciones del "social distancing", asegurando igualmente que sus empleados acuden a las grabaciones motu proprio, sin una obligación expresa, y con la opción en todo momento de ausentarse de ellas. A todas luces, una completa falacia, especialmente en el caso de WWE.

Y para rizar el rizo, ahora les ofrezco las últimas lindezas con las que nos han deleitado dos importantes nombres: Alexa Bliss y Cody Rhodes.

"The Goddess" concedió una entrevista a NDTV, donde en teoría esta debía hacer propaganda de las exhaustivas medidas de contención tomadas por WWE. El problema es que tras enumerar varios procesos, no hubo mención alguna a test, como ya sospechábamos.

«Todos están siendo muy cuidadosos, muy cautelosos, superseguros. Antes de entrar en el Performance Center, controlamos nuestra temperatura y un médico debe evaluarnos. Tenemos que hacer una encuesta que nos pregunta dónde hemos estado y si hemos experimentado algún síntoma. Todos llevamos máscaras y practicamos el distanciamiento social. Todo se limpia al nivel de un hospital, mantener a todos a salvo es la prioridad».

Pero "The American Nightmare" estuvo a la altura. Si bien AEW anunció que implementarían test en cada grabación, durante una teleconferencia ayer con los medios a fin de promocionar Double or Nothing 2020, el gladiador dijo sin reparo alguno que el espectáculo continuaría en caso de que alguien diera positivo por COVID-19 (agradecimientos a F4WOnline por la cobertura).

Cody says plan right now is for AEW to stay in Jacksonville as moving around opens up more risks. Decision isn't completely up to him. Safest decision to stay in FL as the pandemic is going. ^JN — Wrestling Observer (@WONF4W) May 21, 2020

«Cody dice que el plan ahora mismo es que AEW se quede en Jacksonville, ya que trasladarse a otro sitio podría suponer mayores riesgos. La decisión no depende completamente de él. La decisión más segura es quedarse en FL mientras siga activa la pandemia. ^JN»

Cody talked about the COVID-19 testing they have been doing. It's not done at Daily's Place or around other wrestlers/staff and even wrestlers/staff are tested in separate places. Notes that production wouldn't shut down with a positive test. ^JN — Wrestling Observer (@WONF4W) May 21, 2020