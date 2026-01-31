Últimos añadidos al cartel de Royal Rumble 2026

WWE ya está en Arabia Saudita, su segunda casa. Y ya ha tenido tiempo de presentar el primero de sus dos shows allí. Ayer, Riad acogió un nuevo episodio de SmackDown, durante el cual se desvelaron más participantes para el Royal Rumble varonil. En concreto, cuatro.

Damian Priest, The Miz, Trick Williams e Ilja Dragunov conforman ya un plantel de 22 competidores en liza, junto con Matt Cardona, quien motu proprio confirmó su implicación vía redes sociales. Parece que WWE se reservará pues ocho cartas que sólo conoceremos in situ durante la realización del combate.

Y el número de sorpresas en el equivalente femenil promete ser mayor, porque WWE no actualizó con ningún añadido el plantel, que se queda en 17 luchadoras de 30.

► Royal Rumble 2026: cartel final

Seguidamente, el menú completo desvelado por WWE para Royal Rumble 2026, a celebrarse hoy desde la King Abdullah Financial District Arena en Riad. Recuerden que SUPERLUCHAS les ofrecerá la mejor cobertura en directo del show.

Who wants it more?! There can only be ONE… 👀 pic.twitter.com/qkageXbT4I — WWE (@WWE) January 31, 2026