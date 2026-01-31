Últimos añadidos al cartel de Royal Rumble 2026

por
Logo Royal Rumble

WWE ya está en Arabia Saudita, su segunda casa. Y ya ha tenido tiempo de presentar el primero de sus dos shows allí. Ayer, Riad acogió un nuevo episodio de SmackDown, durante el cual se desvelaron más participantes para el Royal Rumble varonil. En concreto, cuatro. 

Damian Priest, The Miz, Trick Williams e Ilja Dragunov conforman ya un plantel de 22 competidores en liza, junto con Matt Cardona, quien motu proprio confirmó su implicación vía redes sociales. Parece que WWE se reservará pues ocho cartas que sólo conoceremos in situ durante la realización del combate.

Y el número de sorpresas en el equivalente femenil promete ser mayor, porque WWE no actualizó con ningún añadido el plantel, que se queda en 17 luchadoras de 30. 

© World Wrestling Entertainment

 

► Royal Rumble 2026: cartel final

Seguidamente, el menú completo desvelado por WWE para Royal Rumble 2026, a celebrarse hoy desde la King Abdullah Financial District Arena en Riad. Recuerden que SUPERLUCHAS les ofrecerá la mejor cobertura en directo del show. 

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

Archivo de artículos