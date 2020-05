Últimos reportes sobre la gran caída rumorada para Money in the Bank 2020

No sería la primera vez WWE lo plasma en pantalla, pero sin duda supondría un gran momento para Money in the Bank 2020. Becky Lynch compartía una anécdota reciente protagonizada por Vince McMahon que desató el runrún. He aquí sus palabras.

«[...] Vince es un personaje tan grande como la vida. Al mismo tiempo, lo vi el otro día caerse de una torre en una demostración a sus 74 años sin un rasguño, se sacudió los hombros y se puso de pie nuevamente».

¿Realizó Mr. McMahon un ensayo de cara al PPV de esta noche? Según Dave Meltzer, todo apunta a que sí.

«Las promos que construyeron se han creado para dar a entender que alguien será lanzado desde la azotea en las Titan Towers. Ha habido descripciones de personas que estaban al tanto de la grabación señalando que Vince McMahon le mostró a quien se supone que debería de ser lanzado desde la cima, que lo habían configurado todo para que saliera de manera segura, y él mismo hizo una demostración».

► Una prueba para WrestleMania 36, no para Money in the Bank 2020

Pero ahora, Fightful tumba estas especulaciones, pues reporta que tal caída de Vince McMahon se produjo poco antes de WrestleMania 36 en el Performance Center, a fin de demostrar a Rob Gronkowski que no había riesgo de ningún tipo de cara al salto que este iba a realizar durante su segmento en torno al Campeonato 24/7. Al parecer, el hoy jugador de los Tampa Bay Buccaneers se mostró un tanto inseguro ante los riesgos de una posible lesión, pero finalmente, el "spot" salió a pedir de boca.

Con o sin gran caída, no se pierdan Money in the Bank 2020, PPV que ya ha dado inicio y que pueden seguir mediante nuestra cobertura.