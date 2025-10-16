Último Guerrero también será parte de Fantastica Mania UK 2025

por
Último Guerrero

Un pedacito bastante importante del CMLL se trasladará este fin de semana a Inglaterra de la mano de RevPro para celebrar nueva edición de Fantastica Mania UK, y su cartel ya toma importante forma. 

A los combates ya anunciados días atrás, en las últimas horas se le suman tres interesantes novedades

La más notoria, una segunda implicación de Místico, quien antes de medirse a Michael Oku en la segunda función, hará equipo con él y con Máscara Dorada para ir contra los rudos Will Kaven, Mark Trew y Kieron Lacey

Sin desmerecer el otro choque de tercias anunciado, de cara al show 2, donde Último Guerrero se unirá a Connor Mills y Jay Joshua para enfrentar a CPF (Joe Lando, Danny Black y Maverick Mayhew). Por ahora, Guerrero no ha sido anunciado como parte del show 1, al contrario que Mills y Joshua, que tendrán que vérselas contra Xelhua y Difunto, respectivamente.

Y hablando de Difunto, este también repetirá, pues en la segunda función ha sido emparejado en duelo con Titán. El Ingobernable llegará a la contienda luego de pasar por JJ Gale en la velada inicial. 

Último Guerrero en Fantastica Mania UK 2024

 

► Cartel de Fantastica Mania UK 2025

Seguidamente, el menú provisional que presenta Fantastica Mania UK 2025, a celebrarse el 18 de octubre desde The Hangar en Wolverhampton (Inglaterra). Según las promociones recientes, parece que no se emitirá en directo a través de RevPro OnDemand.

[Primer show]

  • Hechicero vs. Chris Ridgeway
  • Xelhua vs. Connor Mills
  • Titán vs. JJ Gale
  • Difunto vs. Jay Joshua
  • Esfinge vs. Robbie X
  • Místico, Máscara Dorada y Michael Oku vs. Will Kaven, Mark Trew y Kieron Lacey

 

[Segundo show]

  • Místico vs. Michael Oku
  • Hechicero vs. Xelhua
  • Máscara Dorada vs. Lio Rush
  • Fuego y JJ Gale vs. Okumura y David Francisco
  • Último Guerrero, Connor Mills y Jay Joshua vs. CPF (Joe Lando, Danny Black y Maverick Mayhew)
  • Difunto vs. Titán

 

 

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

