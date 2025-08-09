Último Guerrero retuvo el Campeonato MLW ante Blue Panther

La Arena México se volcó en apoyo al “Luchador de Otro Nivel” en una noche donde la emoción alcanzó su punto más alto con la defensa del Campeonato Nacional de MLW. Último Guerrero enfrentó a Blue Panther en un duelo cargado de fuerza, experiencia y estrategia. El combate mantuvo a la afición al filo del asiento, con intercambios de llaveo y poder físico que dejaron claro el nivel de ambos gladiadores.

En el momento decisivo, Blue Panther intentó asegurar la victoria con una plancha desde la tercera cuerda, pero el campeón revirtió la maniobra con maestría para llevarse la victoria y concretar su quinta defensa consecutiva. El rugido del público coreando “¡Último, Último!” marcó el cierre triunfal de una contienda que reafirma su dominio en el ring.

Al final, el de Otro Nivel reconoció al Maestro Lagunero, por el gran combate y el respeto, como alguien de larga experiencia.

► El resto de la función

En la lucha estelar, Místico, Atlantis Jr. y Máscara Dorada se impusieron a Ángel de Oro, Hechicero y El Difunto, luego de que los rudos se llevaran la primera caída. La reacción técnica fue fulminante: Místico conectó una plancha sobre Hechicero, Máscara Dorada sorprendió con una espectacular “estrella fugaz” sobre El Difunto y Atlantis Jr. sentenció con su clásica “Atlántida” sobre Ángel de Oro.

La noche también dejó encendida la rivalidad entre El Valiente y Esfinge, luego de que el primero fuera descalificado por arrancarle la máscara a su rival, un conflicto que apunta a resolverse en el 92 Aniversario del CMLL.

Con el ambiente al rojo vivo y los ánimos encendidos, la afición ya cuenta los días para la magna función que promete ser histórica.