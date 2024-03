Entre otras muchas cosas, hablamos de dos de los más grandes de todos los tiempos, Ultimate Warrior y Jake Roberts eran conocidos por su mala relación en WWF en la década de 1990.

Uno de los incidentes más destacados ocurrió durante la gira de WrestleMania VI, cuando se pelearon después de que «The Snake» acusara a su compañero de deberle dinero.

También hubo problemas por la famosa serpiente de Roberts pues Warrior no era un fanático y llamó su atención protestando por la incomodidad que había en el vestidor.

► La relación con Ultimate Warrior

Pero todo lo malo entre ellos quedó atrás durante la ceremonia del Salón de la Fama de la WWE en 2014, cuando los dos fueron inducidos, según cuenta Jake Roberts

«Estaba listo para pelear, eso es lo que estaba dispuesto a hacer. Quiero decir, realmente me costó una gran cantidad de dinero… Me alegro mucho de haberlo hablado, porque me quitó un gran peso de encima. Y luego con los eventos que sucedieron justo después de ‘Mania [la muerte de Warrior]. Me alegro de haberlo solucionado», explica en The Snake Pit.

Hablando de Warrior, también se acuerda de su reacción cuando perdió el Campeonato WWE, lo cual ocurrió durante Royal Rumble 1991, cuando fue destronado por el Sgt. Slaughter.

«Creo que sentí alivio. Mucho alivio. Sabes, él estaba demasiado tenso, hombre. Estaba demasiado tenso.»

► Viajando con su serpiente

Volviendo a la serpiente, «The Snake» comenta también acerca de cómo era viajar con ella:

«Los problemas que tuve en la carretera con esa maldita serpiente. Oh, sí, ya sabes, tendría que despertarme en medio de la noche para ir a orinar o algo así, ya sabes. Y entraría al baño, y ahí está una serpiente. Y es un poco difícil sacar tu cosa delante de una pitón de 15 pies. Realmente lo es, así es como aprendí a orinar en botellas de cerveza… por lo general, no estaba en la bañera, sin embargo. Estaría en algún lugar del suelo.»