Está poniendo mucho empeño TNA en la construcción de su siguiente gran show, Sacrifice, al nivel de una nueva edición de Slammiversary o Bound For Glory, siendo, teóricamente, un especial de menor envergadura. Como muestra, el reciente iMPACT!

Y es que la principal noticia que nos dejó este capítulo fue un anuncio de Santino Marella tras la lucha estelar: ese ya programado 5 vs. 5 donde The System (sin Moose) y The Colons irán contra Joe Hendry, Matt Hardy, Nic Nemeth, Leon Slater y Elijah ahora discurrirá dentro de una jaula de acero.

El próximo jueves, Slater y Eddie Edwards tendrán mano a mano por decidir qué equipo cuenta con ventaja, pues las reglas del combate serán similares a la de un «War Games».

Así queda el cartel de Sacrifice 2025, cita a celebrarse el 14 de marzo desde El Paso County Coliseum en El Paso (Texas, EEUU).

BREAKING: The 10-Man Tag Team match at #TNASacrifice will now be held inside a STEEL CAGE LIVE on TNA+ on March 14 in El Paso.



