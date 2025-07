Esta es una de las últimas entrevistas de Hulk Hogan

Hulk Hogan se fue de manera repentina en medio de importantes problemas de salud el 24 de julio de 2025. Hoy vemos una de sus últimas entrevistas. No así de sus apariciones ya que la leyenda estaba continuamente aquí y allá haciendo las delicias de sus fanáticos.

Nuestros compañeros de Adam’s Apple tuvieron la oportunida de hablar brevemente con «El Inmortal» y estas fueron las palabras que les brindó:

Cuando entrenabas… siempre entrenabas, y te veías en gran forma. Pero escuché que decían que tomar cerveza mientras entrenabas te deshidrataba y te daba fuerza muscular de cerveza. ¿Es cierto?

«La verdad es que ,antes de luchar, yo siempre mantenía una caja de cervezas en el vestuario, porque los muchachos no tenían ese gusto especial. Cuando estaba, me daba mi trago y ellos lo probaban antes de entrar al ring… hacía los combates mucho mejores. Pero eso fue entonces. Esto es ahora. Bebía cerveza de vez en cuando, antes de entrenar, para divertirme cuando venían los chicos. No lo hacía todo el tiempo».

¿Había algún día especial de entrenamiento?

«Sí, había un día muy fuerte al año llamado el Entrenamiento Memorial John Matusac. John jugó para los Oakland Raiders y la Universidad de Tampa, era muy buen amigo mío. Cuando falleció su mamá me mandó todas sus cosas: ropa, fotos… Así que cada año hacíamos ese entrenamiento empezando a medianoche hasta el amanecer, entrenando cada parte del cuerpo mientras bebíamos cerveza todo el tiempo. Ese era el problema… que no era cerveza americana de verdad. ¡Pero ahora sí tenemos cerveza americana real!».