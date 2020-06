En una noticia de ÚLTIMA HORA dentro de WWE, debemos reportar que el luchador Velveteen Dream, actualmente acusado por varios muchachos menores de edad de solicitar y enviar fotos indebidas, sufrió un percance en la tarde de hoy. Específicamente, tuvo un accidente automovilístico del cual si bien no se sabe la magnitud ni más detalles, sí se sabe que lo envió al hospital un par de horas.

La noticia la reveló en exclusiva el periodista Sean Ross Sapp, de Fightful, a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde tuiteó lo siguiente:

WWE has confirmed to me that Velveteen Dream was in a car accident today, and has been released from the hospital.