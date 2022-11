ÚLTIMA HORA: The Usos vs. The New Day abrirá SmackDown

El episodio de SmackDown de este viernes tendrá como plato fuerte la lucha por el Campeonato Indisputable de Parejas WWE entre The Usos y The New Day, aunque también hay otros dos combates anunciados que también tienen su atractivo. Shinsuke Nakamura se medirá ante Santos Escobar por la primera ronda de la Copa Mundial SmackDown; mientras que Raquel Rodríguez, Shotzi, Lacey Evans, Xia Li, Sonya Deville y Liv Morgan buscarán convertirse en la nueva retadora número uno de Ronda Rousey por el Campeonato Femenil SmackDown.

► The Usos buscarán hacer historia en Friday Night SmackDown

A pesar de que no se han conocido más actualizaciones respecto al cartel de WWE SmackDown, la compañía si dio un anuncio importante hace pocos minutos, ya que el combate entre The Usos y The New Day ahora será el encargado de abrir el programa, por lo que el suspenso alrededor del Campeonato Indisputable de Parejas WWE no durará mucho tiempo.

BREAKING: The Undisputed WWE Tag Team Championship Match between The @WWEUsos and The #NewDay will KICK OFF #SmackDown! — WWE (@WWE) November 11, 2022

«ÚLTIMA HORA: ¡El Campeonato Indisputable de Parejas WWE entre The Usos y The New Day ABRIRÁ SmackDown!»

Además de disputar el oro, este combate también servirá para determinar si los actuales campeones lograrán romper el récord de 483 días consecutivos como monarcas de la división, que fuera impuesto en el 2016 por The New Day, quienes precisamente tendrán en sus manos la difícil misión de proteger su histórico registro. De ganar, los samoanos tendrán la vía libre para conseguirlo, ya sin ningún otro combate a la vista en las próximas horas.

Recordemos el cartel que está previsto para la siguiente edición de Friday Night SmackDown:

CAMPEONATO INDISPUTABLE DE PAREJAS WWE

The Usos (c) vs. The New Day

RETADORA NÚMERO UNO AL CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Raquel Rodríguez vs. Shotzi vs. Liv Morgan vs. Lacey Evans vs. Xia Li vs. Sonya Deville

COPA MUNDIAL SMACKDOWN – PRIMERA RONDA

Shinsuke Nakamura vs. Santos Escobar