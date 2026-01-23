ÚLTIMA HORA: Powerhouse Hobbs firma con WWE

Luego de varios días de rumores, Powerhouse Hobbs ya forma parte de WWE. Así lo ha informado a través de su cuenta de X, antes Twitter, el periodista Sean Ross Sapp de Fightful Select.

Esto representa el más reciente gran salto de un barco al otro en la lucha libre profesional. Y es que, desde hace semanas, se reportaba el interés de Hobbs en marcharse a WWE, así como el interés de la empresa en contratarlo.

► Se confirman los rumores: Powerhouse Hobbs llega a WWE en 2026

Todas las cosas salieron bien al final, pues Hobbs, quien era parte de The Opps, tuvo su última lucha en AEW el pasado sábado 14 de enero en AEW Collision. Allí, Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Hobbs, perdieron el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante «Hangman» Adam Page y Kevin Knight y «Speedball» Mike Bailey.

Ahora, así anunció Ross Sapp la firma del contrato de Powerhouse Hobbs con WWE:

Oh yeah, before I leave for a weekend off. No longer "believed." Powerhouse Hobbs is signed by WWE. Support original coverage at @FightfulSelect pic.twitter.com/s0Jd6NXKKn — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) January 23, 2026

“Ah, sí, antes de irme a un fin de semana libre.

«Ya no es solo un ‘se cree’. Powerhouse Hobbs ya está firmado por WWE».

La gran duda ahora es qué pasará con Hobbs, pues en AEW no fue muy destacado, más allá de que en sus años iniciales en la empresa, en la que estuvo desde 2020, se le dio un buen empuje que incluso le hizo ganar el Campeonato TNT. Hay algunos fans que tienen dudas de Hobbs dado que tiene 34 años, pero, actualmente, en ambas empresas vemos luchadores de nivel estelar o de medio cartel de mayor edad. Hobbs podría ser «el reemplazo», si se quiere, de Oba Femi en WWE NXT, ya que el poderoso Oba se va para el elenco estelar de WWE, ya sea Raw o SmackDown. Estén pendientes a SÚPER LUCHAS para cualquier actualización.