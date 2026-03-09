ÚLTIMA HORA: Penta vs. El Grande Americano en Raw

En una noticia de ÚLTIMA HORA, se ha podido saber de una gran lucha adicional que WWE presentará en la edición de Raw de esta noche. Se trata de una gran lucha por el Campeonato Intercontinental WWE.

► Penta defiende por primera vez el Campeonato Intercontinental WWE

Y es que, tan solo ocho días después de que le quitara el Campeonato Intercontinental WWE a Dominik Mysterio en una gran lucha, el enmascarado mexicano, Penta, tendrá ya su primera defensa titular. Será nada más y nada menos que ante El Grande Americano Original, así lo anunció WWE a través de sus redes sociales:

“¡Penta defiende su Campeonato Intercontinental por primera vez cuando se enfrente a El Grande Americano original ESTA NOCHE en WWE Raw!📺 8 ET / 5 PT por Netflix”.

Sin duda, es bastante curioso esta lucha, pues hace unas semanas, los fans mexicanos estaban enojados con Penta por ayudar a El Grande Americano Original, quien es técnico en Estados Unidos y villano en México, contrario a lo que ocurre con El Grande Americano de Ludwig Kaiser, quien en México es héroe y en Estados Unidos, villano.