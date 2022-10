ÚLTIMA HORA: NJPW da un ultimátum a Karl Anderson

The Good Brothers volvieron a WWE la semana, reformando The OC junto a AJ Styles, y rápidamente empezaron una rivalidad contra The Judgment Day. Sin embargo, el dato que más llamó la atención en esto fue el hecho de que Karl Anderson sigue siendo el Campeón NEVER Openweight en NJPW, y estaba previsto un enfrentamiento ante Hikuleo este 5 de noviembre en el evento Battle Autumn de NJPW en Osaka, lo cual le generaba un conflicto en su calendario, una vez que fuera programado para una lucha en Crown Jewel para el mismo día.

A pesar de que NJPW aún tenía listado esta defensa titular en su sito web, lo cierto es que Anderson había ya tomado su decisión de no ir a Battle Autumn este 5 de noviembre y dejó en claro sus intenciones de defender su Campeonato NEVER Openweight en una fecha futura, lo cual generó molestia en el Presidente de NJPW, Takami Ohbari, así como de Hikuleo, su retador.

► Karl Anderson debe tomar una decisión para este 5 de noviembre

En medio de la incertidumbre, y a poco más de diez días en que se celebren los dos eventos, Crown Jewel y Battle Autumn, NJPW emitió un extenso comunicado de prensa en relación a la situación de Karl Anderson y su «doble compromiso», poniéndole un ultimátum de que sí o sí debe defender el campeonato de su marca este 5 de noviembre, caso contrario, tomarán la decisión de declararlo vacante.

«Gracias por apoyar New Japan Pro-Wrestling.

Temprano en la mañana, hora de Japón, el 20 de octubre, el campeón NEVER Openweight, Karl Anderson, publicó un video en las redes sociales que indica que no cumplirá su compromiso anunciado el 5 de noviembre en Osaka.

NJPW había anunciado el combate de Anderson con Hikuleo por el Campeonato NEVER Openweight el 4 de octubre. A pesar de los comentarios de Doc Gallows en sentido contrario en el video de Anderson, la programación se realizó a través de los canales apropiados y con la aprobación expresa de Anderson.

Sin embargo, después del anuncio del combate, tanto Gallows como Anderson aparecerían en la edición del 10 de octubre de la transmisión “Monday Night Raw” de WWE. Esto llevó a WWE a anunciar una lucha con ambos hombres para su evento en Arabia Saudita el 5 de noviembre, en conflicto directo con el compromiso anterior de Anderson.

NJPW ha intentado durante los últimos días negociar con Anderson, pero no ha recibido una respuesta. Si Anderson decide renegar de su lucha por el campeonato programada, se le pedirá que abandone el Campeonato NEVER Openweight y devuelva el cinturón del título a NJPW de inmediato.

New Japan Pro-Wrestling mantiene a sus campeones con los más altos estándares de profesionalismo y se disculpa sinceramente con los fanáticos por cualquier decepción o inconveniente causado por este asunto.»