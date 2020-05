Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, WWE hizo oficial que esta noche le Campeona Raw, Becky Lynch, estará haciendo un importante anuncio, el cual tiene a los fans en expectativa. Sin embargo, una importante fuente acaba de revelar que la noticia que daría la irlandesa es que se encuentra en estado de gestación. El heredero o la heredera de Becky Lynch y Seth Rollins.

La noticia la dio a conocer la cuenta de Twitter denominada como The Fight Oracle y gestionada por Front Row Bryan, un reconocido periodista de MMA, una fuente noticiosa que si bien no es muy constante en la cantidad de su información, sí es muy constante en que sus reportes son acertados, como cuando anunció el contrato de AEW con TNT y el alta médica de Edge.

*BREAKING* @BeckyLynchWWE is pregnant. She’ll announce it on Monday Night Raw tonight. #TheMan

— Fight Oracle ™ (@fightoracle) May 11, 2020