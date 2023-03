Última actualización del cartel de WrestleMania 39

Las previsiones reportadas se cumplieron. En WrestleMania 39 habrá Triple Amenaza por el Campeonato Intercontinental WWE con tres de los más populares luchadores europeos de la empresa batiéndose el cobre: Gunther como campeón y Sheamus y Drew McIntyre como contendientes.

“The Ring General” no quiso que ni “The Celtic Warrior” ni “The King of Claymore Country” pudieran situarse en su órbita titular, así que su facción los atacó anoche durante el combate que determinaría retador. Lo que no esperaba el austriaco era que precisamente eso le perjudicaría, porque Adam Pearce acabó decretando un choque a tres bandas. Gunther tendrá entonces dos amenazas que afrontar en WrestleMania 39.

Además, el magno evento contará con dos interesantes oportunidades en forma de combates de “exhibición” para mujeres y hombres, sin oros sobre la mesa. Concretamente, luchas cuadrangulares de duplas, y por ahora sólo un equipo revelado, que conformarán Liv Morgan y Raquel Rodriguez, quienes derrotaron a Emma y Tegan Nox en pos de clasificarse.

► Casi una decena de luchas para WrestleMania 39

Tanto el encuentro por el título Intercontinental como esos dos cuadrangulares no tienen aún día asignado en WrestleMania 39. Paso a compartir la estampa renovada de la cita, que se celebrará los días 1 y 2 de abril desde el SoFi Stadium de Inglewood (California).

[1 de abril]

[1 o 2 de abril]