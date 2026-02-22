UJPW: Meiko Satomura y Takashi Sasaki se incorporan como directores

Los representantes de la United Japan Pro-Wrestling (UJPW) se reunieron en una asamblea general donde se nombraron dos nuevos directores.
► La UJPW integra dos nuevos directores
Takashi Sasaki, de Pro Wrestling FREEDOMS , y Meiko Satomura, de Sendai Girls, recibieron la aprobación unánime para asumir sus cargos tras un riguroso proceso de selección. El nombramiento de Satomura es notable, ya que se convierte en la primera directora de la UJPW desde la fundación de la federación en 2023.
Al finalizar la reunión, todos se quedaron para disfrutar de una convivencia que incluyó discursos de Ryo Saito , Hiroshi Tanahashi y Ryota Chikuzen . El próximo año, la UJPW ofrecerá seminarios de seguridad para sus miembros y podría idear una estrategia para explicar mejor a los aficionados a la lucha libre qué tipo de actividades gestiona la federación.
Al 17 de febrero, la UJPW cuenta con doce miembros regulares y tres miembros de apoyo, lo que suma un total de quince miembros.
Miembros regulares: NJPW, AJPW, BJW, NOAH, DDT, Dragon Gate, Kyushu Pro, Stardom, TJPW, Ganbare☆Pro, FREEDOMS, Sendai Girls.
Miembros de apoyo: Dradition, Diana, WAVE.
Director Representante: Sanshiro Takagi (Vicepresidente de CyberFight)
Director Ejecutivo: Naoki Sugabayashi (Presidente de New Japan Pro Wrestling)
Director Ejecutivo: Ryo Saito (Director de DRAGONGATE)
Director Ejecutivo: Ryota Chikuzen (Presidente de Kyushu Pro Wrestling)
Director: Takeshi Fukuda (Presidente de All Japan Pro Wrestling)
Director: Yasuo Okamoto (Presidente de CyberFight)
Director: Narihiro Takeda (Director de CyberFight)
Director: Eiji Tosaka (Presidente de Big Japan)
Director: Michiyoshi Mishima (Presidente de Ganpro Entertainment)
Director: Takaaki Kidani (Presidente de Bushiroad)
Director: Hiroshi Tanahashi (Presidente de New Japan Pro Wrestling)
Director: Taro Okada (Presidente de Stardom)
Director: Hitoshi Matsumoto (Director de New Japan Pro Wrestling)
Director: Yukito Nagaoka (TMI Associates)
Director: Takashi Sasaki (Presidente de Pro Wrestling FREEDOMS)
Directora: Meiko Satomura (Presidente de Sendai Girls Pro Wrestling)
Auditor: Shinya Yamada (Auditor de New Japan Pro Wrestling)