UFC Vegas 109: Ganadores bonos por desempeño

La cartelera de pelea de UFC Vegas 109 del pasado sábado por la noche estuvo encabezada por una pelea clave de peso mediano entre Anthony Hernández y Roman Dolidze. UFC Vegas 109 fue co-estelarizado por un enfrentamiento de peso mosca masculino entre el ex aspirante al título Steve Erceg y Ode Osbourne.

Estas bonificaciones son un reconocimiento que la organización da a los peleadores que dejan huella con una exhibición impresionante, ya sea por una técnica espectacular, una estrategia sólida o un final dramático. Esos premios no solo significan dinero, sino también un gran impulso en la carrera de los atletas, que saben que un buen rendimiento puede ser recompensado con un premio adicional. En esta ocasión, los ganadores en esta categoría demostraron que no solo importa ganar, sino hacerlo con estilo.

Tras la conclusión del evento del pasado sábado en la noche, los oficiales de la UFC anunciaron en la conferencia de prensa posterior a la pelea que cuatro peleadores se llevarían a casa un doble bono por rendimiento.

► Actuación de la Noche: Joselyne Edwards

Las primeras ocho peleas de Joselyne Edwards en la UFC fueron por decisión. Últimamente, es una peleadora diferente. Edwards (16-6 MMA, 7-4 UFC) consiguió su tercera victoria consecutiva por nocaut al noquear a Priscila Cachoeira (13-7 MMA, 5-7 UFC) con una brutal combinación de nocaut. Cachoeira se había mantenido a raya y Edwards le hizo pagar con creces la primera bonificación de su carrera.

► Actuación de la Noche: Elijah Smith

Elijah Smith (9-1 MMA, 2-0 UFC) asestó uno de los nocauts más aterradores de los últimos tiempos al azotar a Toshiomi Kazama (11-5 MMA, 1-3 UFC) en la nuca y el cuello en el primer asalto de las preliminares. Kazama se aferraba a una estrangulación, y Smith se escapó con un golpe directo, consiguiendo una victoria devastadora. Kazama estuvo fuera de combate un rato y tuvo que ser trasladado a un hospital, donde finalmente recibió el alta médica.

► Actuación de la Noche: Christian Leroy Duncan

Christian Leroy Duncan (12-2 MMA, 5-2 UFC) tuvo un par de problemas al principio contra Eryk Anders (17-9 MMA, 9-9 UFC), al impactarlo en el ojo y luego conectó un golpe bajo. Pero después de calmarse, Duncan se puso manos a la obra y derrotó a Anders con un ataque febril.

► Actuación de la Noche: Anthony Hernandez

Anthony Hernandez (15-2 MMA, 9-2 UFC) dejó a Roman Dolidze (15-4 MMA, 9-4 UFC) con una clara inferioridad en el evento principal de peso mediano. «Fluffy» pareció dominar a Dolidze por momentos, especialmente al final, cuando le aplicó una estrangulación trasera de pie, y empezó a arrastrarlo con ella mientras lo rendía rápidamente. Hernandez dijo que quiere una oportunidad por el título, o al menos una pelea por el título «BMF» en la categoría de 185 libras.