UFC Fight Night 257: Ganadores bonos por desempeño

UFC Fight Night 257 estuvo encabezado por una pelea entre el brasileño Johnny Walker y el chino Zhang Mingyang y estuvo fue coencabezado por un intrigante enfrentamiento de peso pluma masculino que terminó siendo pactado en 153 libras entre Aljamain Sterling y Brian Ortega.

Estas bonificaciones son un reconocimiento que la organización da a los peleadores que dejan huella con una exhibición impresionante, ya sea por una técnica espectacular, una estrategia sólida o un final dramático. Esos premios no solo significan dinero, sino también un gran impulso en la carrera de los atletas, que saben que un buen rendimiento puede ser recompensado con un premio adicional. En esta ocasión, los ganadores en esta categoría demostraron que no solo importa ganar, sino hacerlo con estilo.

Tras la conclusión del evento del pasado sábado en la noche, los oficiales de la UFC anunciaron en la conferencia de prensa posterior a la pelea que cuatro peleadores se llevarían a casa un doble bono por rendimiento.

► Actuación de la Noche: Uran Satybaldiev

Uran Satybaldiev (10-1 MMA, 1-1 UFC) inauguró la historia de la UFC al someter a Diyar Nurgozhay (10-2 MMA, 0-2 UFC) con apenas el quinto estrangulamiento Ezekiel en la historia de la promoción, abriendo la cartelera con un final emocionante. El excampeón de peso semipesado de la LFA eligió una forma espectacular de conseguir su primera victoria en la UFC, que incluyó $50,000 adicionales.

► Actuación de la Noche: Kyle Daukaus

Kyle Daukaus (16-4 MMA, 3-4 UFC) fue despedido de la UFC en 2022 tras derrotas consecutivas. Sin embargo, ganó un título de la CFFC durante su ausencia, y el sábado, en su regreso, venció al favorito Michel Pereira (31-14 MMA, 9-5 UFC) en tan solo 43 segundos con un brutal nocaut técnico.

► Actuación de la Noche: Charles Johnson

Charles Johnson (18-7 MMA, 7-5 UFC) tuvo un primer asalto complicado contra el invicto Lone’er Kavanagh (9-1 MMA, 2-1 UFC). Pero al final del segundo asalto, mientras se recuperaba de un ataque de Johnson, Kavanagh bajó las manos y Johnson lo golpeó en el botón, apagándolo por completo y propinándole la primera derrota de su carrera.

► Actuación de la Noche: Johnny Walker

Johnny Walker (22-9 MMA, 8-6 UFC) fue prácticamente eliminado en el evento principal contra el héroe local de China, Zhang Mingyang (19-7 MMA, 3-1 UFC). Cuando intentó un derribo aparentemente imprudente en los primeros segundos y terminó de espaldas durante gran parte del asalto, las probabilidades parecían favorables. Pero en el segundo asalto, conectó una fuerte patada en la pantorrilla a Mingyang y supo replicar. Después de una tercera consecutiva que derribó a Mingyang, Walker se abalanzó y liquidó la pelea para dar la sorpresa.