UFC ficha a Patricio ‘Pitbull’ Freire, debuta contra Yair Rodríguez

Uno de los mejores luchadores que nunca ha competido en la UFC está a punto de cambiar eso. “Pitbull” se dirige a la UFC. Patricio Freire ha firmado con la promoción y debutará contra Yair Rodríguez en UFC 314 el 12 de abril. El evento se llevará a cabo en el Kaseya Center de Miami.

Freire (36-7 MMA, 0-0 UFC) es considerado por muchos como el mejor peleador en la historia de Bellator. Compitió principalmente en peso pluma, donde fue campeón durante tres períodos separados, pero también ostentó el título de peso ligero de la promoción.

Rodríguez (19-5 MMA, 10-4 UFC) no ha competido en UFC desde una derrota por sumisión en febrero de 2024 ante Brian Ortega. La pelea fue su segunda consecutiva, ya que anteriormente había perdido una pelea de unificación de títulos ante Alexander Volkanovski en julio de 2023.

Hasta enero, Freire estuvo con la marca desde su debut en Bellator 15 en abril de 2010. Compitió 30 veces en la promoción (principalmente en peleas por el título) y fue campeón durante cuatro períodos separados con nueve defensas del título.

En diciembre, Frerie le dijo a MMA Junkie que quería que lo liberaran de inmediato de la PFL y firmar con la UFC. Ambos deseos se han hecho realidad.

“Creo que todos mis números, todos los tipos de peleas que he hecho en mi carrera, creo que me darían la bienvenida. Me gustaría tener la oportunidad de mostrar mis habilidades en esta gran organización. Me gustaría saltar al tanque de tiburones. Me gustaría pelear con los mejores. Si no puedo conseguir una oportunidad por el título de inmediato, denme a alguien que pueda llevarme allí más pronto que tarde.

“Teníamos a algunos muchachos como Brian Ortega, Movsar Evloev, Diego Lopes, Alexander Volkanovski y Yair Rodríguez, algunos de ellos ya han peleado por el título. Así que no habrá muchos nombres nuevos además de Diego en este momento. Creo que traerme allí le daría algo de sangre fresca a la división y haría un verdadero cambio allí. Me gustaría demostrar mi valía contra estos muchachos y demostrarles que pertenezco a ellos”.