Michael Bisping no ve a la UFC presionando a Islam Makhachev para que deje vacante su campeonato de peso ligero con un ascenso al peso welter.

Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) lleva tiempo queriendo tener la oportunidad de ganar un segundo título de la UFC, pero su amigo Belal Muhammad es el actual campeón de las 170 libras, por lo que ha aparcado su plan. Ilia Topuria renunció a su título del peso pluma en previsión de un ascenso al peso ligero, pero Bisping no cree que ocurra lo mismo con Makhachev.

«Ilia Topuria contra Islam Makhachev, esa debería ser la pelea», dijo Bisping en su canal de YouTube.

«Si eso no sucede, si Islam se aferra a sus armas, si fuera a decir: “No, no voy a hacer eso, me niego, de acuerdo, y si acaso, quiero pelear con el ganador de Jack Della Maddalena vs Belal Muhammad”. Si lo hiciera, porque es un gran campeón, porque ha aceptado peleas de corto plazo, porque es el peso ligero más exitoso en el planeta Tierra en la historia del deporte, no va a haber conversaciones locas de despojar a Islam Makhachev. Eso no va a ocurrir«.

Makhachev duda si defender su título contra Topuria a continuación para evitar enfrentarse a otro ex peso pluma. Su mentor, Khabib Nurmagomedov, cree que Makhachev podría ir tras el título de peso wélter si Belal Muhammad se quedara corto contra Jack Della Maddalena en la pelea estelar del UFC 315 el 10 de mayo en Montreal.

«Si Maddalena fuera el campeón, Islam ya habría peleado con él», dijo Nurmagomedov en una entrevista reciente con Adam Zubayraev.

«Pero según tengo entendido, la UFC está esperando al evento de mayo en el que pelearán Belal y Maddlena. Personalmente, quiero que Belal gane. Espero sinceramente que lo haga. Pero si Maddalena gana, creo que la UFC podría ofrecer a Islam una pelea con Maddalena en 170.«