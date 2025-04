UFC confirma evento en Azerbaiyán

La primera tanda de peleas ha sido confirmada para UFC Fight Night Azerbaiyán, que tendrá lugar en el Baku Crystal Hall de Bakú, Azerbaiyán, el 21 de junio.

El evento estará encabezado por una pelea de peso semicompleto entre el ex campeón Jamahal Hill (12-3 MMA, 6-3 UFC) y el ex retador al título Khalil Rountree Jr. (13-6 MMA, 9-6 UFC).

En un principio estaba previsto que ambos se enfrentaran en el evento principal del UFC Kansas City el 26 de abril, pero fue necesaria una reorganización después de que Hill se retirara por lesión. Ian Machado Garry y Carlos Prates encabezarán ahora la cartelera en su lugar, mientras que «Sweet Dreams» y «The War Horse» han sido reubicados para el debut de la UFC en Azerbaiyán.

Hill se convirtió en campeón semicompleto de la UFC al derrotar a Glover Teixeira en el UFC 283 de 2023, pero se vio obligado a dejar el cinturón ese mismo año tras sufrir un desgarro en el tendón de Aquiles.

Regresó en el evento principal del UFC 300 para enfrentarse a Alex Pereira, pero perdió por nocaut en el primer asalto. Hill también estuvo en acción el pasado enero, donde fue derrotado por nocaut técnico en el tercer asalto por el ex campeón Jiri Prochazka.

Rountree Jr. sólo peleó una vez en 2024, contra el entonces campeón Pereira en el UFC 307 de octubre. A pesar de ser detenido por «Poatan» en el cuarto asalto, el valor de Rountree Jr. subió tras su animada actuación. Una victoria sobre un ex campeón como Hill podría devolverle a la lucha por el título.

Kyogi Horiguchi regresa en Bakú. El evento de Bakú marca también el regreso del ex aspirante al título del peso mosca de la UFC Kyoji Horiguchi (34-5 MMA, 7-1 UFC). La estrella japonesa recientemente dejó vacante su título de peso mosca de RIZIN y anunció su regreso al Octágono, donde compitió por última vez en 2016.

Horiguchi se enfrentará a Tagir Ulanbekov (16-2 MMA, 5-1), que ha reunido una impresionante racha de actuaciones desde que firmó con la UFC en 2020.

La única derrota de Horiguchi en la UFC se produjo contra el GOAT de consenso de la división, Demetrious Johnson, en UFC 186. Después de haber capturado cinturones de campeonato tanto en Bellator como en RIZIN, el peleador de 34 años ahora está listo para comenzar su segunda carrera para convertirse en campeón de UFC.

Peleas confirmadas hasta el momento para UFC Azerbaiyán

Jamahal Hill vs. Khalil Rountree Jr. (205 libras)

Tagir Ulanbekov vs. Kyogi Horiguchi (125 libras)

Ismail Naurdiev vs. Jun Yong Park (185 libras)

Curtis Blaydes vs. Rizvan Kuniev (266 libras)

Mohammed Usman contra Hamdy Abdelwahab (265 libras)

Irina Alekseeva contra Klaudia Sygula (135 libras)

Darya Zhelznyakova contra Melissa Mullins (135 libras)