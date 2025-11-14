UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev | Dónde ver en vivo

En el icónico Madison Square Garden de Nueva York se levantará el telón de UFC 322, donde dos campeones de divisiones distintas buscarán refrendar sus reinados.
► Dos combates de pronóstico reservado
En el combate estelar, Jack Della Maddalena pondrá en juego el Campeonato Mundial de Peso Welter UFC ante el ex-campeón ligero Islam Makhachev, quien dejó vacante su título de 155 lb para dar el salto a 170 lb y buscar convertirse en bicampeón. Della Maddalena, invicto en 18 combates en MMA y campeón desde su victoria en UFC 315, defiende por primera vez; Makhachev llega con 27 victorias y solo una derrota, acumulando 15 triunfos consecutivos, una cima difícil de escalar.
En la pelea coestelar, la bicampeona mosca Valentina Shevchenko defenderá su corona ante la también bicampeona de peso paja Zhang Weili, quien dejó vacante su cinturón para subir de división. Shevchenko, por su parte, busca ampliar su reinado y seguir cimentando su legado.
CARTEL PRINCIPAL:
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO WELTER UFC: Jack Della Maddalena (c) vs. Islam Makhachev.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PESO MOSCA UFC: Valentina Shevchenko (c) vs. Zhang Weili.
- Sean Brady vs. Michael Morales.
- Leon Edwards vs. Carlos Prates.
- Beneil Dariush vs. Benoît Saint Denis.
CARTEL PRELIMINAR:
- Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira.
- Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues.
- Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez.
- Malcolm Wellmaker vs. Ethyn Ewing.
- Kyle Daukaus vs. Gerald Meerschaert.
- Pat Sabatini vs. Chepe Mariscal.
- Angela Hill vs. Fatima Kline.
- Baisangur Susurkaev vs. Eric McConico.
- Viacheslav Borshchev vs. Matheus Camilo.
Las preliminares comenzarán este sábado 4 de octubre a partir de la 5:00 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por Fox Sports Premium. El cartel principal comenzará a las 9:00 de la noche por Fox Sports Premium.