UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2 | Dónde ver en vivo

La T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, será el escenario de UFC 320, evento encabezado por la pelea entre Magomed Ankalaev y Alex Pereira en una revancha por el Campeonato Mundial Semicompleto UFC.

► Una revancha esperada

Ankalaev venció a Pereira por decisión unánime en UFC 313, y ahora volverá a enfrentarlo para refrendar su triunfo. Pereira, que admitió haber estado solo al 40 % en ese primer combate, promete llegar más fuerte esta vez.

En el pesaje oficial ambos cumplieron con el límite de 205 lb, asegurando que el título estará en disputa sin problemas. Durante la conferencia de prensa, el público se mostró descontento con Ankalaev, quien fue abucheado en cada intervención. Ankalaev llega con una racha invicta desde 2018 y con su primer título en juego.

El evento tendrá una doble estelar: el Campeón Mundial de Peso Gallo UFC, Merab Dvalishvili defenderá su título frente a Cory Sandhagen. Será su tercera defensa del año.

CARTEL PRINCIPAL:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO SEMICOMPLETO UFC: Magomed Ankalaev (c) vs. Alex Pereira.

Magomed Ankalaev (c) vs. Alex Pereira. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO GALLO UFC: Merab Dvalishvili (c) vs. Cory Sandhagen.

Merab Dvalishvili (c) vs. Cory Sandhagen. Jiří Procházka vs. Khalil Rountree Jr.

Josh Emmett vs. Youssef Zalal.

Abusupiyan Magomedov vs. Joe Pyfer

CARTEL PRELIMINAR:

Ateba Abega Gautier vs. Tre’ston Vines.

Daniel Santos vs. Yoo Joo-sang

Patchy Mix vs. Jakub Wikłacz

Edmen Shahbazyan vs. André Muniz

Punahele Soriano vs. Nikolay Veretennikov.

Macy Chiasson vs. Yana Santos.

Chris Gutiérrez vs. Farid Basharat.

Ramiz Brahimaj vs. Austin Vanderford

Veronica Hardy vs. Brogan Walker.

Las preliminares comenzarán este sábado 4 de octubre a partir de la 4:00 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por Fox Sports Premium. El cartel principal comenzará a las 8:00 de la noche por Fox Sports Premium.