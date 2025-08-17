UFC 319: Ganadores bonos por desempeño

UFC 319 estuvo encabezado por una pelea por el título de peso medio entre Dricus Du Plessis enfrentándose al invicto Khamzat Chimaev y estuvo fue coencabezado por un intrigante enfrentamiento de peso pluma masculino entre Lerone Murphy y el ex destacado de Bellator, Aaron Pico.

Estas bonificaciones son un reconocimiento que la organización da a los peleadores que dejan huella con una exhibición impresionante, ya sea por una técnica espectacular, una estrategia sólida o un final dramático. Esos premios no solo significan dinero, sino también un gran impulso en la carrera de los atletas, que saben que un buen rendimiento puede ser recompensado con un premio adicional. En esta ocasión, los ganadores en esta categoría demostraron que no solo importa ganar, sino hacerlo con estilo.

Tras la conclusión del evento del pasado sábado en la noche, los oficiales de la UFC anunciaron en la conferencia de prensa posterior a la pelea que cuatro peleadores se llevarían a casa un doble bono por rendimiento.

► Actuación de la Noche: Tim Elliott

Peleando por primera vez en 20 meses, Tim Elliott (21-14-1 MMA, 10-11 UFC) parecía listo para dar el salto en peso mosca al vencer por sumisión en el segundo asalto al excampeón de Rizin, Kai Asakura (21-6 MMA, 0-2 UFC), para abrir la cartelera estelar. Elliott conectó a Asakura con una brillante guillotina para su segunda victoria consecutiva por sumisión.

► Actuación de la Noche: Carlos Prates

En una rareza, Carlos Prates (22-7 MMA, 5-1 UFC) descubrió, mientras estaba en la jaula, aún después de noquear en el primer asalto a Geoff Neal (16-7 MMA, 8-5 UFC), que recibiría una bonificación. Aprovechó su micrófono para promocionar su cumpleaños (domingo) y su dramático nocaut con codazo giratorio a un segundo del final del primer asalto, y Dana White le concedió la bonificación incluso antes de ver el resto de la cartelera. Lo más sorprendente es que el nocaut de Prates con codazo giratorio fue genial, pero ni siquiera el mejor de la noche.

► Actuación de la Noche: Lerone Murphy

Lerone Murphy (17-0-1 MMA, 9-0-1 UFC) no era el favorito en las apuestas contra el exestrella de Bellator Aaron Pico (13-5 MMA, 0-1 UFC), quien debutaba en la UFC. Pero Murphy no dejó lugar a dudas al destrozar a Pico con un codazo giratorio que lo dejó tendido en la lona durante un tiempo aterradoramente largo.

► Actuación de la Noche: Khamzat Chimaev

En una de las actuaciones más dominantes en la historia de la UFC, Khamzat Chimaev (15-0 MMA, 9-0 UFC) le arrebató fácilmente el cinturón de peso mediano a Dricus Du Plessis (23-3 MMA, 9-1 UFC) con una victoria aplastante de 50-44.