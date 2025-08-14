UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev | ¿Dónde ver en vivo?

Este sábado 16 de agosto, el United Center, de Chicago, Illinois, será testigo de una guerra titánica: Dricus du Plessis, Campeón Mundial de Peso Medio, vuelve al octágono ante el imparable Khamzat Chimaev, ambos invictos en UFC.

► ¿Podrá Du Plessis imponerse a la fuerza bruta de Chimaev?

Chimaev ha sido contundente, rápido y dominante desde su llegada, cerrando peleas abruptamente. Sin embargo, el estilo atípico de “Stillknocks” —aparentemente descoordinado, casi torpe—ha desconcertado a titanes como Whittaker, Strickland y Adesanya, transformándose en una ventaja clave en su reinado. El bajo perfil del rival y su desgaste físico levantan dudas: ¿aguantará Chimaev el ritmo hasta el quinto asalto?

► La prueba de fuego de Aaron Pico

En la coestelar, Aaron Pico (13-4) debuta en UFC ante el invicto Lerone Murphy (16-0-1): un choque generacional que revitaliza la división peso pluma. Pico trae consigo un aura de promesa y determinación —como cuando su hijo le dijo: “por fin eres profesional”— y llega con la urgencia de probar su valor.

CARTEL PRINCIPAL:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO MEDIO UFC: Dricus du Plessis (c) vs. Khamzat Chimaev.

Dricus du Plessis (c) vs. Khamzat Chimaev. Lerone Murphy vs. Aaron Pico.

Geoff Neal vs. Carlos Prates.

Jared Cannonier vs. Michael Page.

Tim Elliott vs. Kai Asakura.

CARTEL PRELIMINAR:

Gerald Meerschaert vs. Michał Oleksiejczuk.

Baysangur Susurkaev vs. Eric Nolan.

Jéssica Andrade vs. Loopy Godínez.

Chase Hooper vs. Alexander Hernández

Edson Barboza vs. Drakkar Klose.

Bryan Battle vs. Nursulton Ruziboev.

Karine Silva vs. Dione Barbosa.

Alibi Idiris vs. Joseph Morales.

Las preliminares comenzarán este sábado 16 de agosto a partir de las 4:00 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por Fox Sports Premium. El cartel principal comenzará a las 8:00 de la noche por Fox Sports Premium.