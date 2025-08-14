UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev | ¿Dónde ver en vivo?

Este sábado 16 de agosto, el United Center, de Chicago, Illinois, será testigo de una guerra titánica: Dricus du Plessis, Campeón Mundial de Peso Medio, vuelve al octágono ante el imparable Khamzat Chimaev, ambos invictos en UFC.
► ¿Podrá Du Plessis imponerse a la fuerza bruta de Chimaev?
Chimaev ha sido contundente, rápido y dominante desde su llegada, cerrando peleas abruptamente. Sin embargo, el estilo atípico de “Stillknocks” —aparentemente descoordinado, casi torpe—ha desconcertado a titanes como Whittaker, Strickland y Adesanya, transformándose en una ventaja clave en su reinado. El bajo perfil del rival y su desgaste físico levantan dudas: ¿aguantará Chimaev el ritmo hasta el quinto asalto?
► La prueba de fuego de Aaron Pico
En la coestelar, Aaron Pico (13-4) debuta en UFC ante el invicto Lerone Murphy (16-0-1): un choque generacional que revitaliza la división peso pluma. Pico trae consigo un aura de promesa y determinación —como cuando su hijo le dijo: “por fin eres profesional”— y llega con la urgencia de probar su valor.
CARTEL PRINCIPAL:
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO MEDIO UFC: Dricus du Plessis (c) vs. Khamzat Chimaev.
- Lerone Murphy vs. Aaron Pico.
- Geoff Neal vs. Carlos Prates.
- Jared Cannonier vs. Michael Page.
- Tim Elliott vs. Kai Asakura.
CARTEL PRELIMINAR:
- Gerald Meerschaert vs. Michał Oleksiejczuk.
- Baysangur Susurkaev vs. Eric Nolan.
- Jéssica Andrade vs. Loopy Godínez.
- Chase Hooper vs. Alexander Hernández
- Edson Barboza vs. Drakkar Klose.
- Bryan Battle vs. Nursulton Ruziboev.
- Karine Silva vs. Dione Barbosa.
- Alibi Idiris vs. Joseph Morales.
Las preliminares comenzarán este sábado 16 de agosto a partir de las 4:00 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por Fox Sports Premium. El cartel principal comenzará a las 8:00 de la noche por Fox Sports Premium.